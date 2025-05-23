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    日月潭快滿了！經典「湖水綠」美景再現

    日月潭蓄水已逼近98%，再現經典「湖水綠」美景。（民眾提供）

    日月潭蓄水已逼近98%，再現經典「湖水綠」美景。（民眾提供）

    2025/05/23 16:05

    〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭近來受惠上游集水區持續放水挹注，讓潭區水位飆破748公尺，距滿水位748.48公尺已經不遠，蓄水率則逼近98%，讓潭區再現經典「湖水綠」美景，管理日月潭水庫的台電表示，日月潭是抽蓄發電水庫，為保留水位調度空間，蓄水通常不會到滿庫，因此日月潭現在可說是「快滿了」。

    台電指出，最近一期稻作需水減緩，日月潭已配合減量供應下游農水，加上上游集水區持續注水入潭，讓水庫蓄水持續「入大於出」，這兩天蓄水率都飆破97％，昨（22日）還來到97.93%，水位為748.15公尺，離滿水為只差0.33公尺，今天蓄水則略降至97.12%，水位為748.02公尺，但以日月潭為抽蓄發電水庫來說，因每天放水發電後，都會再把蓄存在下游水壩的水回抽至潭區，為保留水位調度空間，以目前的蓄水狀況來說，日月潭可說是「快滿了」。

    台電也說，5月下旬開始，日月潭每天放水從25CMS（每秒立方公尺）降至15CMS，6月起還會再降至10CMS，對水庫蓄水是一大助益，今年水情相對樂觀，即便之後還有梅雨季、颱風季，但水情調度仍會儘量讓水資源留在水庫，以確保未來夏季需水高峰，以及二期稻作供灌無虞。

    日月潭近來水位回升明顯，蓄水已逼近98％，整個日月潭可說是「快滿了」。（民眾提供）

    日月潭近來水位回升明顯，蓄水已逼近98％，整個日月潭可說是「快滿了」。（民眾提供）

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