桃園市5國中小生命鬥士 榮獲總統教育獎

總統教育獎得主龜山區大崗國中陳婕渝，不被先天疾病與幼年燒燙傷意外擊倒，努力復健及自我心靈激勵，當志工、出版繪本、應邀演講，擔任燒燙傷繪本志工培訓課程講師，希望教育大家傷燙傷大小事，幫助更多的人。（桃園市教育局提供）

2025/05/23 16:41

〔記者陳璟民／桃園報導〕教育部公布今年總統教育獎得主，桃園市5名國中小生命鬥士獲得殊榮，其中，龜山區大崗國中陳婕渝罹患先天性髖關節發育不良，後又確診肌肉張力低下、腎臟發育不全等疾病，國小遭遇40％燒燙傷意外，兩度發病危通知，但她與家人沒有放棄，努力復健及自我心靈激勵，當學校、社區活動志工，生命歷程畫成繪本，去年5月出版，陳婕渝應邀各地演講分享，擔任燒燙傷繪本志工培訓課程講師，體悟「受傷不可怕，可怕的是內心不安」，未來希望教育大家傷燙傷大小事，幫助更多的人。

新屋區新屋高中國中部連沛瑜幼時感染71型腸病毒重症，靠葉克膜與氣切手術撿回性命，但腦幹神經受重創，喪失吞嚥功能，成為「歡呼兒」，睡覺時仰賴呼吸器，靠鼻胃管灌食，長年經職能、物理、語言復健與針灸治療，終於恢復吞嚥、關掉胃造口，種種辛酸非筆墨能形容，非常感恩珍惜家人與各界幫助度過重重難關，以接受醫療照護的經驗，自願擔任班級小護士回饋同儕，上課認真學習，目標成為護理師，將來照顧患者，把愛延續下去。

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中壢區新明國小李奕霈從小患有脊髓性肌肉萎縮症，靠電動輪椅代步，疾病雖限制了身體，卻無礙其思想、心理，積極復健，認真課業學習，成績名列前茅，發揮服務熱忱擔任班級幹部，也曾愛心義賣所得捐助罕病基金會，想把生活點滴記錄利用攝影、繪畫方式述說生命教育，未來成為藝術治療與輔導人員，幫助逆境兒少的心靈成長。

桃園區南門國小尹雅汕出生就診斷出肝臟膨出併發膽道閉鎖及先天性心臟病，當時全世界文獻僅兩例，終身靠呼吸器輔助呼吸，「能活著就是個奇蹟」，即使因病況而常請假，在師長、特教助理員鼓勵與協助下，仍不中斷學習，還透過繪畫、音樂得到療癒，連續3年奪得桃園市桃花源盃音樂大賽第3名、去年桃園市親子繪本製作競賽第2名，很感謝家人、各界的愛，立志成為室內設計師，做一個對社會有貢獻的人。

桃園區建國國小許知貽幼兒園大班時車禍失去左小腿，上小學初期畏怯他人眼光，幸經導師、輔導室引導及同學善良陪伴，重拾勇氣與信心，接受身體上的缺陷，學習成績顯著提升，轉眼6年級要畢業了，多年研習素描、水彩畫，希望考取桃園國中美術班，將來成為畫家與美術老師，畫出生命的光輝。

總統教育獎得主新屋區新屋高中國中部連沛瑜，幼時感染腸病毒重症，救治後成為「歡呼兒」，語言、飲食功能的種種治療復健辛酸非筆墨能形容，感恩各界幫助，自願擔任班級小護士回饋同儕，目標成為護理師，將來照顧患者，把愛延續下去。（桃園市教育局提供）

總統教育獎得主中壢區新明國小李奕霈，從小患有脊髓性肌肉萎縮症，靠電動輪椅代步，疾病雖限制了身體，卻無礙其思想、心理，課業成績名列前茅，擔任班級幹部，愛心義賣所得捐助罕病基金會，未來想成為藝術治療與輔導人員，幫助逆境兒少的心靈成長。（桃園市教育局提供）

總統教育獎得主桃園區南門國小尹雅汕，出生患有肝臟膨出併發膽道閉鎖及先天性心臟病，當時全球文獻僅兩例，終身靠呼吸器輔助呼吸，感謝家人、師長與各界的愛，立志成為室內設計師，做對社會有貢獻的人。（桃園市教育局提供）

總統教育獎得主桃園區建國國小許知貽，念大班時車禍失去左小腿，經導師、輔導室引導及同學善良陪伴，重拾與人接觸的勇氣與信心，接受身體上的缺陷，多年研習素描、水彩畫，希望將來成為畫家與美術老師，畫出生命的光輝。（桃園市教育局提供）

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