桃機估今年出入境恢復疫前水準 曝光桃機北廊廳、第三航廈最新進度

桃園機場公司說明，第三航廈北登機廊廳預計今年9月啟用。圖中玻璃帷幕建築為北登機廊廳。（記者吳亮儀攝）

2025/05/23 16:07

〔記者吳亮儀／台北報導〕桃園機場公司今天（23日）說明，今年應會恢復到疫情前的出入境水準，目前興建中的北廊廳和第三航廈分別預計在今年9月和2027年陸續啟用，另提醒民眾，端午節連續假期期間出入境人潮多。

桃機第3航廈採分階段啟用，北登機廊廳為首批啟用區域。桃園機場公司副總經理李俊德今天說明，最新進度是9月會啟用北登機廊廳，第3航廈主體航廈、南廊廳及西側廊廳預計2027年才啟用。北登機廊廳先啟用後，使用北登機廊廳登機的旅客，需先在第2航廈完成報到與通關；而自北登機廊廳下機的旅客，也要到第2航廈提取行李。

請繼續往下閱讀...

李俊德提到，今年出入境旅客數應該會恢復到疫情前的水準，一年約4868萬運次，並持續觀察外國休假日和入境旅客，最近都有較去年同期多增加一點的趨勢。

李俊德說，今年桃園機場端午疏運期間自5月29日（週四）到6月2日（週一）共5天，預計總運量逾68.7萬人次，建議旅客提早3小時抵達機場，善用手機、網路報到和自動通關證照查驗（e-Gate）等方式出境。

機場公司提醒，端午疏運期間出發尖峰日在5月29日，抵達尖峰日則在6月1日，為順利紓解人潮，航警局安檢線與移民署e-Gate於每日尖峰時段都會滿開。

聯外交通部分，桃園機場提供旅客安全且多元的交通工具選擇，如機場捷運、客運巴士等，也有方便安全的機場排班計程車，其中機場捷運5月3日起固定早上5點半由A1台北車站發出直達車，停靠A3新北產業園區站和A8長庚醫院站；客運巴士部分，統聯客運往台中機動增班、國光客運於夜間加開機場至台北車站班次；另排班計程車也備妥加班車因應。

桃園機場公司說明，第三航廈主體預計在2027年啟用。圖為興建中的第三航廈主體。（記者吳亮儀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法