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    端午連假桃機估旅運達69萬人次 提醒旅客提早報到、善用智慧通關

    搭機小指南提醒，航廈內禁止使用電動行李箱，與旅客共同維護機場安全與通行秩序。（桃機提供）

    搭機小指南提醒，航廈內禁止使用電動行李箱，與旅客共同維護機場安全與通行秩序。（桃機提供）

    2025/05/23 15:40

    〔記者劉信德／桃園機場報導〕2025年端午節連假即將到來，桃園國際機場預估自5月29日（週四）至6月2日（週一）的5天連假期間，旅運總量將突破68.7萬人次。

    機場公司提醒旅客，請於航班起飛前3小時抵達機場，並善用手機報到、網路登機與自動通關（e-Gate）等智慧服務，加快通關流程。

    機場公司指出，5月29日為出發人潮高峰日，6月1日則為抵達高峰日。針對尖峰時段，安檢線與移民署e-Gate將全面開放運作，全力疏運旅客。

    為強化連假疏運，機場公司提早召開整備會議，邀集航空公司、地勤單位、CIQS單位（海關、移民、檢疫、安全檢查）、商業及交通營運單位等，共同檢視並優化各項服務與應變措施，確保餐飲供應及大眾運輸班次充足。

    在聯外交通方面，機場捷運自5月3日起，每日早上5:30從A1台北車站發出直達車，停靠A3新北產業園區與A8長庚醫院站。客運巴士部分，統聯客運加開往台中班次，國光客運夜間增開機場至台北車站路線。排班計程車則備有加班車，提供彈性運輸服務。

    機場公司也提醒旅客，報到後應儘早完成安檢，並於安檢前事先脫除外套、帽子、皮帶，取出水瓶與平板等3C產品，以加速安檢程序。機場公司強調，航廈內禁止使用電動行李箱、自行車與滑板車等載具，共同維護安全與秩序。

    機場公司提醒，旅客安檢前，請提前脫下帽子、皮帶等配件，倒空水瓶，加速檢查效率。（桃機提供）

    機場公司提醒，旅客安檢前，請提前脫下帽子、皮帶等配件，倒空水瓶，加速檢查效率。（桃機提供）

    桃園機場提供旅客安全多元交通選擇，其中機場捷運固定增班早上5點半A1台北車站出發直達車。（桃機提供）

    桃園機場提供旅客安全多元交通選擇，其中機場捷運固定增班早上5點半A1台北車站出發直達車。（桃機提供）

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