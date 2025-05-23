控高師大行政主管會報介入教師聘任 高教工會：應維護教評會獨立審議

高教工會指控高雄師範大學讓行政主管會報參與新聘教師審查，有侵害教評會獨立性疑慮。（資料照）

2025/05/23 16:18

〔記者楊綿傑／台北報導〕大學教師聘任需經系、院、校教評會「三級三審」機制決定，但高教工會控訴，高雄師範大學於三級教評會以外之「行政主管會報」面試或面談程序，質疑恐有侵害教評會獨立性之嫌，呼籲高師大及有類似情況學校應積極改正，勿創任何不當介入或架空教評會之機制，以維護教師聘任之專業與獨立審議。

高教工會指出，2018年前後曾傳出少數大學另立三級教評會外之程序，使校長及行政高層得以介入教師聘任流程。當時擔憂行政權獨大將侵犯學術客觀中立，曾發起連署要求大學教師聘任回歸三級三審機制，獲得300位學界人士加入連署，但近期卻有死灰復燃跡象。

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高教工會提到，高雄師範大學於113學年度第7次行政會議「決議」修改教師聘任辦法，於新聘教師流程另設有三級教評會以外之「行政主管會報」面試/面談程序，使正備取之新聘人選須由「行政主管會報」成員共同審視後，將面試/面談情形交由校教評會參考，「讓篩選新聘教師更為審慎」，但恐有侵害教評會獨立性之嫌。

高教工會認為，現大學之三級教評會是基於大學法及校務會議之授權的教師聘任之專業審查組織，其組成遵循教授治校、專業超然、獨立審議原則。但該校將成員大多屬於校長任免，且與校級教評會委員有高度重疊性，但組織規程沒有的「行政主管會報」納入教師聘任程序審議單位，可能產生對校級教評會決議結果之實質影響力。

高教工會質疑，國內許多大學為了維護校教評會的獨立性，特別避免由校長擔任校教評會的委員與主席，高師大過去也從善如流。如今在許多系所面臨教師退休潮、需要陸續增聘新血的階段，行政高層卻另設管道企圖影響教師聘任。呼籲高師大及少數大學應積極改正，莫再另創任何不當介入或架空教評會之機制，以維護教師聘任之專業與獨立審議。

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