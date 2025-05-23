1公斤3萬元！阿里山莊園咖啡媒合會 特等獎15公斤最高46萬元賣出

嘉義縣長翁章梁主持阿里山莊園咖啡特等獎拍賣。（記者蔡宗勳攝）

2025/05/23 15:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕2025阿里山莊園咖啡精英交流賽，今天在阿里山災變庇護所舉行媒合會，上百個咖啡行家繳交5000元（可抵交易額）報名參加，活動最高潮為5個分組特等獎拍賣會，在嘉義縣長翁章梁主持帶動氣氛下，15公斤為單位都以倍數以上高價賣出，底價15萬元的藝伎其他組以46萬元賣出、藝伎水洗組45萬元，等於藝伎兩組特等獎賣出1公斤3萬元的好行情。

2025阿里山莊園咖啡精英交流賽共有54家莊園與個人名義參賽者報名，總計116支參賽，每支需繳生豆20公斤，其中15公斤公開拍賣，5公斤供大會運用，比賽涵蓋5大處理法組別，分別為水洗處理25支、蜜處理20支、日曬處理32支、藝伎水洗處理16支及藝伎其他處理23支。

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翁章梁主持的各組特等獎拍賣會，首先登場是的水洗組特等獎青葉咖啡莊園，以7.5萬元起拍，結果形成拉踞戰，開始以1萬、2萬的價差喊價至11萬元時，一口氣跳到20萬元，接著21、22、23.5、24萬元拉高，最終由來自宜蘭的GK咖啡以24萬元得標。

蜜處理組特等獎野牡丹咖啡莊園9萬元起標，日曬組特等獎他扶芽有機農園底標10.5萬元，兩組競標過程也都是高潮迭起，最終都以20萬元分別由獨角獸咖啡與里響咖啡得標。

藝伎水洗組與其他組兩組的特等獎由豆御香藝伎莊園包辦，前者起標價12萬元、後者15萬元，勢在必得的行家喊價很乾脆，水洗組第一聲就喊出20萬元，接著由24、25、26、30、31、35、39.5、42、42.5喊到45萬元成交，得標者是維堤咖啡。

其他組也是30萬元倍數喊出，接著35、40、45.5到46萬元拍定，由來自台中市的PHASE勇奪今年的競標王。

PHASE業者馬琰龍說，他是從台中來的店家，這是第一次來參加咖啡豆媒合會時，就打定主意要標下心中最好的咖啡豆，因為阿里山競賽得獎的咖啡豆可以與國際高品質的豆子一競高下，會以這麼高單價標咖啡豆，主要是與店裡的熟客分享。

翁章梁表示，今天拍賣特等獎的生豆最高價以46萬賣出，這樣的價格對咖啡農是很大的鼓勵，也代表著嘉義咖啡獲得大家認可，今天來參加拍賣的業者，有來自六都咖啡廳的業者，他們對阿里山的咖啡都相當喜歡，除參加特等獎的拍賣，其他獎項的咖啡豆也都會下單，買氣熱絡。

2025阿里山莊園咖啡精英交流賽媒合會盛況。（記者蔡宗勳攝）

2025阿里山莊園咖啡精英交流賽媒合會，行家進行杯測。（記者蔡宗勳攝）

2025阿里山莊園咖啡精英交流賽媒合會，行家進行杯測。（記者蔡宗勳攝）

2025阿里山莊園咖啡媒合會，來自台中市的PHASE勇奪今年的競標王。（記者蔡宗勳攝）

2025阿里山莊園咖啡媒合會，維堤咖啡以45萬元標到藝伎水洗組特等獎。（記者蔡宗勳攝）

2025阿里山莊園咖啡媒合會，日曬組特等獎他扶芽有機農園（中）由里響咖啡（左）得標。（記者蔡宗勳攝）

2025阿里山莊園咖啡媒合會，蜜處理組特等獎野牡丹咖啡莊園（右二）由獨角獸咖啡（左一、左二）得標。（記者蔡宗勳攝）

2025阿里山莊園咖啡媒合會，水洗組特等獎青葉咖啡莊園（中）由來自宜蘭的GK咖啡（左）以24萬元得標。（記者蔡宗勳攝）

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