台南和通盃街舞大賽撒舞林帖 8月3日開跳

南市第4屆和通盃街舞大賽，即日起開始報名。（記者洪瑞琴攝）

2025/05/23 17:54

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市第4屆「和通盃」全國街舞大賽，即日起開始報名，歡迎全國國、高中生喜歡街舞的同學組隊參加，邀舞林高手來大試身手，挑戰自我舞技， 也為這個暑假爆發青春熱力！

和通盃街舞大賽由南市文化局、和通文化藝術基金會、S.F.C 街舞團合辦，已成為南台灣街舞年度盛會，也是暑假期間備受全國青少年矚目的賽事，每年均有來自各縣市的國、高中生組隊競技。

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今年比賽預計受理國、高中各15隊，且有SOLO賽制，選手們在舞台上大秀舞藝，展現團隊的默契合作，呈現平日的勤奮練習與同儕友好關係；在個人獨舞方面，亦可充分揮灑肢體美感與速度。

和通盃街舞大賽將於8月3日在台南文化中心登場，街舞大賽報名即日起至7月27日止。

今（23）日活動宣傳會上，南市文化局副局長林韋旭表示，賽場選在重量級的台南文化中心演藝廳，選手在專業的舞台盡情揮灑，民眾有舒適的場地觀賞比賽，讓街舞不再是一種次文化，而是成為一種風潮。

和通文化藝術基金會董事長李怡寧表示，青少年處於苦悶、青澀時期，但也是最富有創造爆發力，期望透過街舞大賽擂台， 讓他們可以將這些青春動力潛能轉化為正能量，趕走苦悶、積極勇敢展現自信，甚至耀為明日舞蹈之星。

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