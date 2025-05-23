救一隻貓犧牲另一隻？中國貓腎移植手術引倫理爭議

獸醫師郭嵐忻表示，她身為獸醫師堅決反對這種不重視生命的做法，我們不能因為牠們不會說話，就剝奪牠們生存的權利與生命的尊嚴。示意圖。（資料照）

2025/05/23 16:32

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國當局廣泛迫害人權，其中又以大量強摘人體器官一事最駭人聽聞。獸醫師郭嵐忻昨日指出，中國已開始進行所謂的「貓腎移植手術訓練」，她身為獸醫師堅決反對這種不重視生命的做法，不能因為牠們不會說話，就剝奪牠們生存的權利與生命的尊嚴。

郭嵐忻透過臉書粉絲專頁「我不醫人- Dr. Lan」PO文表示，她在前往機場的路上看到這一則令人震驚的消息，已在獸醫圈引起軒然大波，就是中國開始進行所謂的「貓腎移植手術訓練」，身為獸醫師、身而為人，她想大聲說出：堅決反對這種不重視生命的做法。

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腎臟移植不是一項常規、普通的手術，而是一場牽涉兩條生命的高風險、高爭議的實驗性操作；如果所謂的「進步」，是以捐贈貓、甚或許多實驗貓的犧牲為代價，這不會是我們要的進步；有所為，有所不為。如果醫學造成傷害，即非突破，而是以醫學進步之名掩蓋的倫理崩壞。

郭嵐忻質疑， 這些手術、培訓有沒有經過獨立的倫理審查？培訓過程中是否使用活體（看起來是），且犧牲牠們？捐贈貓的權益在哪裡？牠們的命運是否只是手術「材料」、練習道具？受贈貓的手術併發症、移植後需終身接受免疫抑制治療，皆須嚴格的監控與管理，已經有配套措施了嗎？

郭嵐忻呼籲，立即停止所有貓腎移植訓練與臨床操作，直到建立起透明、獨立、負責任的倫理審查制度；尊重每一隻動物的生命權，反對任何「以命換命」的醫療行為；將研究重點放在真正能幫助整體貓群的方向——像是CKD的早期診斷、營養與治療的優化，而非走向倫理死角。

郭嵐忻直言，沒有倫理的科學，只會迷失方向，離真理越來越遠，我們不能因為牠們不會說話，就剝奪牠們生存的權利與生命的尊嚴，請大家幫忙分享這個訊息，為無聲的牠們發聲，因為牠們值得被尊重，不該成為犧牲品。

獸醫師郭嵐忻昨日指出，中國已開始進行所謂的「貓腎移植手術訓練」。（圖擷取自 臉書）

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