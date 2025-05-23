永康砲校設創意設計園區 南市地政局：年底遷移後依計畫動工

南市議員黄肇輝，要求市府對永康創意設計園區提早部署。地政局長陳淑美表示，永康砲校遷移後，將開始依照計畫實施動工。 （擷取自南市議會網站）

2025/05/23 15:04

〔記者蔡文居／台南報導〕台南永康砲校今年底將遷至關廟，遷移後規劃做為永康創意設計園區，南市議員黄肇輝今天總質詢，要求市府未來園區的施作與規劃需提早部署，才能讓這孵很久的金雞蛋發揮帶動永康與台南發展的作用。南市地政局表示，永康創意設計園區已完成規劃，砲校遷移後，將開始依照計畫實施動工。

黄肇輝表示，永康砲校預計今年底將遷至關廟新的營區，而早先規劃的永康創意設計園區也將開始進入施工階段。然而，許多市民朋友還是不清楚該園區未來是有什麼用途，而地政局之前也對園區內的設施規劃表示會召開公聽會，卻遲遲未見消息。

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他表示，市府應做好說明，例如產業複合專區以及創意園區專用區的產業規劃各是如何，是否會有專門的管理單位協助各產業串聯，廣大的公園用地有何規劃以利市民朋友休閒使用等，應提早做出該園區未來的發展方向，吸引有潛力產業在永康發展。

南市地政局長陳淑美表示，已完成永康創意設計園區規劃，於砲校今年遷移後，將開始依照計畫實施動工，期間會舉行公聽會，對於產業複合專區以及創意園區專用區的產業規劃，將來會規畫商辦、金融、創意休閒相關產業進駐。管理將由各局處自行納管，開發過程中會先開放南側部分公園綠地，讓周邊居民能先享有休憩空間。

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