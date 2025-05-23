為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    日本全齡牛肉 食藥署公告開放進口

    衛生福利部食品藥物管理署昨天公告修正「日本牛肉及其產品之進口規定」，即起取消30個月齡以下牛肉產品才能進口的限制，開放全牛齡牛肉進口。示意圖。（資料照）

    衛生福利部食品藥物管理署昨天公告修正「日本牛肉及其產品之進口規定」，即起取消30個月齡以下牛肉產品才能進口的限制，開放全牛齡牛肉進口。示意圖。（資料照）

    2025/05/23 14:39

    〔中央社〕衛生福利部食品藥物管理署昨天公告修正「日本牛肉及其產品之進口規定」，即起取消30個月齡以下牛肉產品才能進口的限制，開放全牛齡牛肉進口。

    由於國際間狂牛症疫情，台灣在2003年禁止疫區國家輸入牛肉，其中包括美國、加拿大、日本，台灣在2017年有條件解封日本牛肉輸台，且陸續在2021年、2023年放寬美國、加拿大的全牛齡牛肉進口，但對日本牛肉仍要求30月齡以下。

    食藥署今年3月4日預告修正「日本牛肉及其產品之進口規定」草案，修正要點包括牛肉及其產品輸入我國應符合的條件等，預告期60天。隨預告在5月5日期滿，昨天公布修正「日本牛肉及其產品之進口規定」，並自即日生效。

    對於日本牛肉風險，食藥署長姜至剛曾說明，食藥署針對開放全牛齡日牛，食安風險分析的審查過程非常完整，除了書面審查外，分別在2019年、2020年、2021年前後召開3次專家會議，2022年10月食藥署也跟專家赴日實地查廠。

    姜至剛強調，相關風險評估與實地查廠報告，早已全部發布在食藥署網站，公開透明。經風險評估分析換算，每1億5000萬人口食用，僅1人有曝露風險。

    姜至剛指出，國內牛肉9成是進口，日本牛肉只占1.4%，而日本最後1例狂牛症是在2009年，已是15年前，世界動物衛生組織（WOAH）認定日本為風險可忽略國家，所有牛齡、部位皆安全，均可貿易。食藥署的風險評估是把所有風險因子都考量，才決定開放。

    根據食藥署統計進口牛肉占比，2023年報驗前3大來源國，分別為美國占38%、巴拉圭26.6%、澳洲18.6%，日本排第6名。

    此外，食藥署表示，若疑似或證實為牛海綿狀腦病（狂牛症）病例牛隻，或已證實牛海綿狀腦病病例的同世代牛隻，其製成的牛肉與相關產品，絕對不得輸入，會用最嚴格標準守護食安。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播