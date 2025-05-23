告爆料網友加重誹謗敗訴 「不二糕餅」發聲明

台中知名排隊名店「不二糕餅」被蔡姓女網友爆料蛋黃酥有蟑螂，業者回應「蛋黃酥內餡包入完整蟑螂的機率為0」認為被栽贓，告蔡女涉犯加重誹謗等罪嫌。（擷取自爆料公社）

2025/05/23 15:55

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台中知名排隊名店「不二糕餅」被蔡姓女網友爆料蛋黃酥有蟑螂，業者回應「蛋黃酥內餡包入完整蟑螂的機率為0」認為被栽贓，告蔡女涉犯加重誹謗等罪嫌。台北地檢署偵辦後指出，查無證據顯示造假，對蔡女不起訴。對此，不二糕餅今日發表聲明，決定將向檢方提出再議，懇請司法單位給予機會到案解釋，一同瀏覽相關證據。

蔡女去年在臉書「爆料公社二社」PO文，指自己帶了一盒知名排隊名店「不二糕餅」的蛋黃酥給長輩，結果對方吃到一半感覺怪怪的，仔細一看發現内陷竟藏著1隻小蟑螂，看到只剩一半蟑螂身體，很有可能代表另外一半蟑螂已經被吃下肚；對此，不二糕餅表示，製作過程中要能夠非常完整的包入蛋黃酥內，機率相對較低，後續已聯繫上這名當事人，但對方無法提供購買憑證、吃剩的蛋黃酥及異物。

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對此，蔡女PO文回應，餡包蟑螂機率「不管是多低，只要不是0，都還是可能發生」，而不二糕餅後續回應強調「蛋黃酥內餡包入完整蟑螂的機率為0」，認為爆料者無視業者的善意回應，以玩文字遊戲方式擾亂視聽，同時也說明聯繫過程謹慎、積極，但對方僅透過媒體平台訪問露出相關非正式確認後的商品資訊，因此後續已全權委託律師處理。

綜合媒體報導，檢察官調查後，確實看到購買蛋黃酥交易明細及空盒，並參考拍攝照片異物確實為蟑螂，難認蔡女有主觀誹謗犯意，且PO文內容與食安公益相關，蔡女就可受公評事評論，未逾越合理評論原則，也不構成加重誹謗罪嫌，予以不起訴。

對於判決，不二糕餅也發表聲明。表示進入司法程序期間，他們僅有一次機會至警察局做筆錄，後續再無任何到案說明之機會，目前尚未收到任何司法書類，而也在新聞露出同時才得知不起訴之判決結果，希望司法至少給予機會到案解釋，一同瀏覽相關證據說明後再議。

不二糕餅完整聲明全文：

不二糕餅非常感謝每位消費者的關心與支持，

進入司法程序後，依據媒體記載，檢察官僅請蔡女到案說明、與傳喚蔡女親友，在此期間，本案律師曾接獲地檢署書記官詢問是否有調解意願後，再無後續發展。

進入司法程序期間，我們僅有一次機會至警察局做筆錄，後續再無任何到案說明之機會，目前尚未收到任何司法書類，而也在新聞露出同時才得知不起訴之判決結果，對此，不二糕餅懇請司法至少給予機會到案解釋，一同瀏覽相關證據說明後再議。

我們會持續努力做好每一步，並時刻檢討自己。

不二糕餅再次感謝每一位消費者的支持與信任！

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