端午連假台中沙鹿區停電8.5小時引民怨 台電急喊卡

台電原本預計5月30日在靜宜大學商圈配合施工停電，引發不滿。（記者張軒哲攝）

2025/05/23 15:12

〔記者張軒哲／台中報導〕台灣邁入非核家園，近日供電問題引熱議。台電公司原本預計本月30日在台中市沙鹿區靜宜商圈2136戶配合施工要停電8.5小時，引發住戶反彈，抱怨放假在家沒電扇冷氣散熱，甚至質疑是假藉維修名義限電。台電公司指出，經與沙鹿用戶溝通協調後已取消5月30日施工，將另安排停電時間。

近日台中市沙鹿區北勢東路靜宜大學商圈一帶，許多家戶牆上被貼了一張粉紅色的台電停電公告，標示計畫性停電通知單，還括號非限電，引起住戶質疑難不成是計畫性限電嗎？

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在靜宜商圈租套房的弘光科大蘇姓學生說，本來端午節連假沒有要返家，看到要停電的公告，趕緊買車票，否則白天沒電可用。有店家指出，停電日是端午連假首日，如果有民眾要包粽子應景，無電可用，怎麼受得了。不少店家坦言，會影響生意，只能先休假。

台電指出，沙鹿區靜宜商圈為辦理高壓線汰換工程，施工範圍為沙鹿區北勢東路一帶，因停電範圍有幼稚園等無法於平日施工，且地處靜宜大學商圈，附近有許多中小型餐飲店，考量連休期間學生用餐人數較少，商家較願意配合停電作業等因素，故安排於5月30日施工。高壓線路施工範圍以及工程較大，通常耗時較久，停電通知單上的結束時間是預估最晚的完工時間，當日若提早完工即儘速送電。

台電台中區處指出，這一件工程也暫停施作了，另外再找時間，配合大家的時間施工。

台電計畫性工作停電通知單。（記者張軒哲攝）

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