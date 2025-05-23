大學校園手機行動支付 教育部：今年達90％目標

教育部今舉辦大專校院行動支付成果研討會，今年普及率已達政院訂下的90％目標。（教育部提供）

2025/05/23 14:25

〔記者林曉雲／台北報導〕行動支付便捷特性在手機普及的世代受重視，教育部推動「大專校院校園行動支付推動計畫」，今（22）日表示，行動支付讓大專校院學生校園生活更便利，已達成行政院2025年校園行動支付普及率達90％的目標。

教育部資科司科長柯博文說明，培養學生使用數位支付習慣，有助於金融科技的成長及達成多元支付推廣的目標，促進我國邁向國際多元金融發展，行動支付便捷的特性在手機普及的世代更受到重視，相輔相成，加速消費者使用習慣的養成，也為校園行動支付的推廣提供契機。

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柯博文表示，透過先導學校及輔導夥伴學校機制，逐步擴大協助學校導入校園行動支付，主要於校內商店（餐廳、書店及便利商店等）、校務行政（申請成績單、學生證補發及畢業證書等規費）、學雜費及報名費、學校應用場地（如體育館、圖書館）等項目，並加深加廣校園多元支付服務應用，期讓學生藉由校園生活體驗行動支付的便利與認知，普及多元支付推廣。

教育部今日也辦理114年成果研討會，東海大學、輔仁大學、台北科技大學、政治大學及淡江大學等大專校院，進行專題分享校園行動支付導入成果及推動夥伴學校經驗。淡江大學建置TKU Smart Pay智慧支付平台，以打造無現金校園，校方表示，校園行動支付交易筆數17萬筆以上，交易金額已超過3千萬元。

東海大學在校務行政規費系統導入行動支付，包括行政規費系統和活動報名系統，學生接受度很高；而東海與僑光科大、台體大、虎尾科大等跨校合作推動校園行動支付。

此外，輔仁大學分享三階段推動，第一階段依賴廠商協助，選擇一家銀行合作並導入ONE碼平台，支援多種電子錢包；第二階段自行開發系統，擴展支援Line Pay，並應用在暑修及校友募款平台；第三階段持續優化，目標是自行開發KIOSK及線上收費平台，並建立金流整合平台，以解決行政單位對帳及人工處理的困擾，實現自動化目標。

台北科技大學探討導入行動支付可能面臨的技術細節和挑戰，如法規與稽核要求、消費者接受度及交易費用等；政治大學則分析電子化支付的趨勢、安全性、便利性、省時性及認同感。

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