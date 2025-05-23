南科周邊空氣散發酸臭味 環保局：源頭是有機肥

南市環保局呼籲農友應使用熟成有機堆肥，並配合適當施肥與覆土作業，以降低對周邊居民的影響。 （南市環保局提供）

2025/05/23 14:43

〔記者蔡文居／台南報導〕最近善化、新市區周邊空氣瀰漫酸臭異味，讓周邊民眾生活受影響。台南市環保局第一時間啟動南科稽查專案，查獲異味源頭為台19甲附近農地施用未完全腐熟的有機肥，造成異味飄散至住宅區，除責令業者立即翻耕並覆土處理，後續將依空污法相關規定裁處。

南市環保局表示，不少農民習慣施用未完全熟成的禽類糞便，如雞糞作為有機肥，不僅造成嚴重惡臭、蒼蠅孳生，另因禽類飼料的組成多有添加銅與鋅，也可能導致土壤重金屬殘留，影響作物品質並增加病蟲害風險。市府將由農業局、警察局加強取締非法運送禽畜糞便的車輛，從源頭杜絕污染。

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環保局長許仁澤指出，為了更精準掌握異味來源，除了強化人力巡查，也導入科技執法，透過微感器、熱區地圖、無人機及移動監視器等設備，大幅提升查緝效率，呼籲農友應使用熟成有機堆肥，並配合適當施肥與覆土作業，以降低對周邊居民的影響。

環保局表示，異味污染常受風向、氣候與時間影響，民眾如嗅聞到異味，請第一時間通報環保局，並提供具體地點、時間與氣味特性等資訊，民眾可撥打南市環保局報案專線（06）657-2813分機2222、公害陳情專線0800-066666，或透過環境部公害陳情網站反映。

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