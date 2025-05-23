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    國道7號高雄路段新建工程 陳金德要求力拚明年初動工 119年完工

    工程會主委陳金德要求國7力拚明年初動工、119年完工。（記者葛祐豪翻攝）

    工程會主委陳金德要求國7力拚明年初動工、119年完工。（記者葛祐豪翻攝）

    2025/05/23 14:24

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕行政院政務委員兼工程會主委陳金德今（23）日視察「國道7號高雄路段新建工程」，他要求交通部採7標併行方式加速推動，力拚明年初動工、119年完工。

    交通部自96年啟動國7規劃，歷經17年籌備，於111年11月通過二階環評、112年3月獲行政院核定計畫拍板成形，總經費達1357.9億元。陳金德今天在行政院南部服務中心副執行長謝文斌、交通部高公局、高市府等單位陪同下，前往仁武、鳳寮及大寮等交流道預定地現勘。

    陳金德表示，國道7號終於迎來最後一哩路，為了加速工程推動，他要求高公局採7標併行方式進行，達成119年7月完工的目標；此外，由於高雄捷運黃線、小港-林園線、高屏2快、高鐵延伸屏東等多項重大交通建設，也將陸續進行，他也請高公局務必與高市府定期溝通，讓每一項建設都能依時程順利推展，打通並串聯行政院「大南方新矽谷」推動方案。

    陳金德強調，國道7號除了改善高雄港聯外運輸的功能外，更可紓解現有國道1號、國10及台88線交通壅塞問題，避免重車行經高雄市區道路，導致安全疑慮及路面破損問題，讓高屏地區擁有更多元的替代路廊。

    高公局表示，本案施工面臨諸多挑戰，為加速工程執行，將依指示採「6段工程標」與「1個交通控制標」的7標併行推動。

    高公局指出，國道7號全長約23公里，橫貫林園、大寮、鳳山、鳥松、大樹至仁武，設有2座系統交流道及5座服務交流道，沿線地形複雜、緊鄰都會區交維難度高，施工過程中的技術整合、民意溝通與環境維護皆為關鍵挑戰。

    國道7號路線圖。（高公局提供）

    國道7號路線圖。（高公局提供）

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