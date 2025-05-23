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    力抗逆境展現光彩 新北6學生獲總統教育獎

    瑞芳高工學生、羽球好手林佳勳在2024年世界聽障青年運動會勇奪混雙金牌與單打銀牌。（新北市教育局提供）

    瑞芳高工學生、羽球好手林佳勳在2024年世界聽障青年運動會勇奪混雙金牌與單打銀牌。（新北市教育局提供）

    2025/05/23 14:23

    〔記者黃子暘／新北報導〕教育部公布總統教育獎獲獎名單，新北市教育局長張明文表示，新北共有6位學子獲此殊榮，獲獎學生受到先天或後天生理限制，或是經濟挑戰，但仍努力不懈，在不同領域大放異彩，展現堅韌的毅力與卓越表現，市府將持續透過多元助學資源等支持不向命運低頭的孩子。

    教育局介紹，金山國小學生陳秉希先天聽損，需配戴助聽器、接受長期治療，但他努力又樂觀，在師長與同學支持下克服肢體不協調，參與田徑及語文等各項競賽活動並屢獲佳績，未來希望自己能成為奧運選手。

    教育局指出，重慶國小學生王諄家境清寒，從小就學會自力更生、孝順愛家，且積極參與志工服務、環保活動，另外在卑南族語方面表現卓越，在全國語文競賽卑南族語朗讀榮獲特優，未來他希望能弘揚族語並成為工程師。

    教育局說，碧華國中學生王潔沂罹患脊髓性肌肉萎縮症，雖一度對未來感到絕望，但她透過寫字、畫畫及彈琴等學會轉念，且多次斬獲書法領域全國性獎項，包括總統府頒發的新春開筆大會金獎，也以樂觀開朗態度面對病痛與復健，期望自己出國留學研讀法律。

    教育局表示，瑞芳高工學生、羽球好手林佳勳自幼雙耳重度失聰，合併過動與焦慮症狀，但是師長支持他每日揮拍苦練，他也在2024年世界聽障青年運動會勇奪混雙金牌與單打銀牌，夢想成為羽球教練，並成立無障礙羽球學校。

    教育局介紹，輔仁大學體育系學生許樂自小因雙耳重度聽損，她在短跑跨欄領域大放異彩，參加2022年巴西聽障奧運勇奪女子100公尺跨欄金牌與100公尺銅牌，締造多項紀錄，是我國聽障田徑史上傳奇人物，期望自己在今年日本東京聽奧再次為國爭光。

    教育局說，國立海洋科技大學學生鄭漢琮13歲時因惡性腫瘤失去左腿，在輪椅地板曲棍球場上展現生命韌性；他未曾放棄夢想、積極投入運動，成為國手代表，期許用自身經歷照亮更多身陷低谷的生命。

    重慶國小學生王諄在全國語文競賽卑南族語朗讀榮獲特優。（新北市教育局提供）

    重慶國小學生王諄在全國語文競賽卑南族語朗讀榮獲特優。（新北市教育局提供）

    輔仁大學體育系學生許樂在短跑跨欄領域大放異彩，參加2022年巴西聽障奧運勇奪女子100公尺跨欄金牌與100公尺銅牌。（新北市教育局提供）

    輔仁大學體育系學生許樂在短跑跨欄領域大放異彩，參加2022年巴西聽障奧運勇奪女子100公尺跨欄金牌與100公尺銅牌。（新北市教育局提供）

    碧華國中學生王潔沂多次斬獲書法領域全國性獎項。（新北市教育局提供）

    碧華國中學生王潔沂多次斬獲書法領域全國性獎項。（新北市教育局提供）

    金山國小學生陳秉希參與田徑及語文等各項競賽活動並屢獲佳績。（新北市教育局提供）

    金山國小學生陳秉希參與田徑及語文等各項競賽活動並屢獲佳績。（新北市教育局提供）

    國立海洋科技大學學生鄭漢琮在輪椅地板曲棍球場上展現生命韌性。（新北市教育局提供）

    國立海洋科技大學學生鄭漢琮在輪椅地板曲棍球場上展現生命韌性。（新北市教育局提供）

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