噁！高雄麵店加料送「小強」 衛生局稽查列5缺失

高雄民眾到三民區1家東北麵館購買炸醬麵，麵裡竟出現大蟑螂，直呼噁心想吐。（擷取自threads@pipi_11.01）

2025/05/23 14:06

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄有民眾到後驛成衣商圈一家麵店購買炸醬麵，要食用時卻驚見麵裡有隻身體斷成兩截的蟑螂，當場噁心想吐，質疑這麼大隻蟑螂店家在製作時怎會沒看到，並嘲諷「是店家養的」。衛生局今（23）日前往店家稽查，現場雖未發現蟑螂蹤跡，但該店有5項缺要求限期改善。

衛生局指出，衛生局今日獲報後隨即派員至麵店查察，經查業者有投保產品責任險，現場檢視麵食及作業場所未見蟑螂蹤跡，業者表示未接獲顧客反映，但亦未委託合格病媒防治施作，自行清消。

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衛生局另依食品良好衛生規範準則稽察，發現該店未完成食品業者登錄、作業場所垃圾桶未加蓋、未建立溫度監測、無洗手掛圖、病媒防治等缺失，飭令業者限期改善，屆期未改善，將依食品安全衛生管理法第8條及第44條規定，裁罰6萬元至2億元罰鍰。

衛生局人員前往麵店稽查，發現有5項缺失要求限期改善。（高雄市衛生局提供）

衛生局人員前往麵店稽查，發現有5項缺失要求限期改善。（高雄市衛生局提供）

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