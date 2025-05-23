台北國際觀光博覽會今開幕 旅遊參團注意安全保障5撇步

2025台北國際觀光博覽會今（23）日盛大開幕。（品保協會提供）

2025/05/23 13:59

〔記者吳亮儀／台北報導〕台北國際觀光博覽會今天（23日）開幕，許多觀光業者祭出優惠方案。中華民國旅行業品質保障協會策劃「旅遊安全宣導展區」，並推出「旅遊參團5撇步，聰明選擇金賞遊」活動，也提醒消費者注意參加旅遊團要注意的安全和消費保障事項。

中華民國旅行業品質保障協會理事長張永成指出，根據協會經驗與實務觀察，透過「五大參團撇步」，可有效保障旅客權益，提升整體旅遊品質。五大撇步包括：

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1、選擇國內合法旅行社：合法業者會與旅客簽訂契約，並提供履約保險及責任險，確保旅途中享有完整保障。

2、看清行程內容：詳細確認旅遊行程與實際安排相符，避免遭遇額外收費或內容落差。

3、簽訂旅遊契約書：保障雙方權益，如有需要可加保旅遊平安險，強化個人保障。

4、索取旅行業代收轉付收據：確保費用交易透明合法，避免後續消費糾紛。

5、遵守景區安全規定：特別是在水域、登山等高風險活動中，應聽從指導人員指示並穿戴適當安全裝備，確保人身安全。

展區現場除設有專人提供旅遊安全諮詢服務，也安排「旅遊安全有獎徵答」活動，數千份精美好禮現場贈送，吸引不少參觀者熱情參與。

同時，展區特別設置「國際金旅獎得獎旅行社展示平台」，精選優質旅行社及行程方案，供民眾現場比較、選擇，讓參團決策更有依據。

交通部次長陳彥伯（中）、觀光署副署長黃勢芳（中右）、品保協會理事長張永成（中左） 為觀光署展區開幕，並宣傳旅遊旅遊5撇步。（品保協會提供）

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