亞太創意技術學院校地怎規劃 鍾東錦：陽明交大、聯大想接手

亞太創意技術學院（圖）退場，鍾東錦表示，陽明交大、聯大有意願接手。（資料照）

2025/05/23 14:08

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕私立亞太創意技術學院已於108學年度起被教育部命令停辦，原本熱鬧的校園旁如今宛如空城，苗栗縣議員曾玟學今天於縣議會關心其閒置校地如何規劃時，苗栗縣長鍾東錦指出，教育部通知苗縣府陽明交通大學與聯合大學有意願接手。

曾玟學今天質詢時，提到亞太創意技術學院退場後附近人煙稀少，原本熱鬧大學城景象不復存在，甚至校門口以假人充當警衛，但他聽聞有企業、學校洽詢已停辦的亞太創意技術學院校地。

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鍾東錦則說，接獲教育部通知陽明交大、聯合大學有意願接手，他個人立場希望陽明交大接手，且他已經與陽明交大校長電話聯繫，最近將會前往拜訪。

鍾東錦說，縣府擁有第一優先權，不過，若陽明交大想接手，可帶來學生、地方繁榮發展、文化氣息，他個人主張與陽明交大合作，由教育部主動、縣府在旁輔導。

曾玟學進一步確認後表示支持，鍾東錦也再度提到陽明交大與聯合大學已經向教育部遞件。鍾東錦也說，對民間企業較無把握，除非是大企業、具品牌的公司如鴻海、台積電等，「以免做到一半做不下去很難看」。

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