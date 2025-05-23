宜蘭烏石港魚貨中心停擺近4年 縣府拚爭取2億元整修

宜蘭縣頭城鎮烏石港魚貨直銷中心，受疫情影響停擺近4年，導致附近餐廳客源減少約三成，地方盼能重新營運帶動商機。（記者王峻祺攝）

2025/05/23 13:26

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城鎮烏石港魚貨直銷中心，受疫情影響停擺近4年，導致鄰近餐廳客源減少約3成，地方盼能重新營運帶動觀光商機，頭城區漁會計畫投入整修，並融合食魚教育打造多元場館，縣府初估經費近2億元，預計明年報請漁業署爭取執行。

烏石港魚貨直銷中心於1998年啟用，建物老舊又受疫情影響，自2021年停業迄今，期間碰上幾次地震，導致屋頂混凝土塊掉落，且有鋼筋裸露等問題，經結構技師鑑定後，暫無安全疑慮，加上使用年限未到，相關單位打算進行全面整修。

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目前魚貨直銷中心大門深鎖，外牆油漆明顯斑駁，玻璃帷幕也因鐵架生鏽，恐有掉落風險，區漁會貼出公告提醒民眾切勿靠近，由於過去魚販、餐廳進駐，遊客絡繹不絕，停業後附近客源也明顯減少3成，商家盼縣府能儘速整修後重啟。

鄰近海鮮餐廳業者說，中心停擺後，遊客量明顯減少，雖然還是會來，但少了拍賣場及可以逛街的直銷中心後，停留時間並不長，日子一久相對人潮就愈來愈少，連帶原本熱鬧的餐飲生意也變得冷清。

頭城區漁會表示，原本想爭取重建，但漁業署認為建築還未到重建法定年限，且經結構鑑定後，建築沒有安全疑慮，因此朝整修方向規劃，後續會配合中央推動政策，融入食魚教育，並販售地方農漁特產。

區漁會指出，預計今年底前完成整修案初步設計，將以魚貨拍賣體驗方向規畫經營，進駐的餐飲類型，也會和附近原有餐廳區隔，盡量多元化，盼與地方共榮共好，重新連結周邊景點特色，帶動整體發展。

縣府農業處表示，會協助漁會定調整修內容，目前初估相關經費近2億元，如果順利年底完成工程設計，並確定未來經營方向後，明年將報請漁業署爭取工程經費執行，希望中心能夠儘速重啟，繁榮漁港周邊環境。

宜蘭烏石港魚貨直銷中心於1998年啟用，建物老舊又受疫情影響，自2021年停業迄今，期間碰上幾次地震，導致屋頂混凝土塊掉落，且有鋼筋裸露等問題，地方盼能整修後重啟。（記者王峻祺攝）

宜蘭縣頭城鎮烏石港魚貨直銷中心，受疫情影響停擺近4年，地方盼能重啟帶動觀光人潮。（記者王峻祺攝）

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