蔡蕥鍹：持新竹縣敬老卡搭計程車屢遭拒 有人甚至一天被拒5次

使用新竹縣敬老敬老愛心計程車搭乘，上、下車地點之一須在桃竹竹苗等區域，單趟最多補助敬老心卡100點。（新竹縣政府提供）

2025/05/23 14:20

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府自2022年9月開辦敬老愛心計程車，但議員蔡蕥鍹今（23）日表示，近期不少民眾反映叫車時，業者會先詢問如何付款，一聽要以敬老卡叫車，便以沒有車或車上沒有安裝設備為由婉拒，有人甚至一天內被拒絕5次，敬老變棄老，敬老美意大打折扣！

縣府社會處處長陳欣怡指出，去年3月15日社會處已邀集縣內4大計程車隊開會，確認各車隊皆有內部懲罰機制，且設有申訴專線，社會處隨後也製作「叫車小卡」，提供民眾便利的申訴管道。今年5月5日起，社會處新增「大文山衛星派遣車隊」簽約車輛數162輛，使縣內計程車合作業者5家總數則提升至2519輛，以紓解需求。

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陳欣怡回應，5月7日再次與計程車隊進行會議，除車隊同意加強內部宣導敬老友善服務外，社會處未來也將重新製作叫車小卡、DM及電子傳單（EDM），透過社區關懷據點、老人社團及身障團體，強化宣導與教導年長者和身障人士使用數位工具，提升預約叫車的便利性。

蔡蕥鍹表示，縣府敬老卡每月補助500點，1點即1元社福點數，公車、幸福巴士、國道客運、計程車、台鐵及國民運動中心游泳館、體適能中心皆可使用。但民眾反映，許多長者要使用敬老卡搭乘計程車時往往遭拒，不禁抱怨新竹縣老人福利狹隘，看得到用不到令人失望！

蔡蕥鍹指出，新竹縣為全台老年人口較低的城市，與全台之冠嘉義縣老年人口比例22.77%相較下，新竹縣僅佔14.25%，竹北更是全台老年人口率排名最低（9.17%）的鄉鎮市，結果社福政策卻未臻完善！

蔡蕥鍹批評，長輩持敬老卡叫車被拒，縣府應該徹底檢討內控機制，而不僅是請民眾檢舉投訴司機，如果民眾一直叫不到車不斷被拒絕，除了檢舉就無其他辦法了嗎？如果長輩急著就醫哪來這麼多時間四處投訴？顯見相關獎懲機制不夠周延，才讓業者簽約後無視縣府合約精神！

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