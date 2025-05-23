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    台南藏金閣明辦拍賣日 泰王椅、半月桌、台式菜櫥競標

    南市環保局24日在藏金閣1館舉辦「拍賣日」活動，包括二手腳踏車和家具競標。（南市環保局提供）

    南市環保局24日在藏金閣1館舉辦「拍賣日」活動，包括二手腳踏車和家具競標。（南市環保局提供）

    2025/05/23 13:44

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市環保局週六（24日）上午在藏金閣1館舉辦「拍賣日」活動，包括二手腳踏車和家具競標，現場還有小家電免費維修服務、資源回收物兌換培養土等多項活動，環保局邀請市民朋友一同來挖寶、實踐資源循環再利用。

    南市環保局表示，「拍賣日」活動重頭戲分別為上午9點的二手腳踏車競標及10點登場的家具競標，拍賣開始前半小時發放號碼牌。要參加小家電免費維修服務者，需事先報名。這次推出多項特色拍賣品，包括氣派非凡的「泰王椅」、典雅迷人的「半月桌」、充滿懷舊風情的「台式菜櫥」、實用的「小衣櫥」等大型居家收納家具。現場還有10台由專業師傅整修過的二手公路車及腳踏車。

    環保局長許仁澤表示，由於5月至8月天氣炎熱，「知足藏樂」二手免廢市集將暫停辦理，歡迎大家到藏金閣參加拍賣日活動，現場有多款平價實用家具及兼具創意與環保概念的再生文創商品。活動當天同步舉辦「資源回收物兌換培養土」活動，民眾只要攜帶指定回收物，即可兌換培養土，每人每次限領10包。

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