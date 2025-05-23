「永續」如晶片可成台灣招牌 清大成立首座跨領域永續學院

清大校長高為元。（記者叢昌瑾攝）

2025/05/23 13:11

〔記者吳柏軒／台北報導〕清華大學今在總統賴清德、環境部長彭啓明、國科會主委吳誠文等見證下，正式揭牌成立「永續學院」，清大校長高為元認為，未來「永續」將如同「晶片」成為清華與台灣的品牌；學院將在南大校區、高雄校區開設學程及研究所，預計115學年招生。

高為元指出，永續學院定位在以跨域科技來解決聯合國永續發展目標（SDGs）相關難題，培育台灣社會未來需要的永續人才，包含碳交易、淨零、綠色金融等，提升國際視野與影響力，是清大第13個學院，相信永續將如同晶片，成為清華與台灣的重要品牌，盼一起努力，邁向永續清華、永續台灣、永續世界！

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清大永續學院由副校長戴念華整合推動；清大永續學院院長范建得強調，未來將與理工及人文社會等各學院合作，推動跨領域、跨校、跨國界且具未來性的研究，並以創新的公私協力迎接挑戰。

范建得指出，所有永續發展行動都必須建立在對科學的正確認識，學院將聚焦關鍵研究，也將培養學生解讀及因應地緣政治挑戰的能力，包含氣候變遷引發的天災地變、糧食危機、資源爭奪及地緣政經風險等問題。

清大永續學院已向教育部申請開設「永續科技碩士學位學程」（南大校區），以及「永續經營與氣候政策研究所」（高雄校區），預計115學年度招生，未來還將開設校內跨域學分學程，以及針對企業人士開設的微學分課程，也與政府合作教育訓練。

另，今日清大也與綠色成長聯盟旗下的多家企業，包含日月光控股、聯華電子、台達電子、威剛科技、中鋼、上瑋控股、閎康科技等簽署「落實永續發展目標夥伴關係合作意向書」，攜手推動產業綠色成長。

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