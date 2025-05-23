iPhone何時可嗶進北捷？ 悠遊卡公司透露目前進度

台北市議員趙怡翔、詹為元、陳宥丞召開記者會。（記者董冠怡攝）

2025/05/23 13:03

〔記者董冠怡／台北報導〕台北捷運預計今年10月底前完成多元支付閘門更新工程，此外，蘋果公司近日更新iOS 18.4系統，宣布台灣將開放新的NFC交易感應功能，意味悠遊卡可能有機會與iPhone整合，果粉殷殷期盼「嗶嗶進站」。

台北市議員趙怡翔、詹為元、陳宥丞說，悠遊卡支付已開放NFC功能，不過目前僅支援安卓（Android）系統手機，未能隨著國際潮流、民眾使用習慣與時俱進，恐將衝擊悠遊卡公司的永續發展，要求盡快公開說明溝通進度。悠遊卡公司回應，已主動多次溝通，正在進行合作模式與技術對接的可行性評估。

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國民黨籍市議員詹為元今天在記者會中表示，蘋果將開放台灣等地第三方支付使用NFC功能消息公布後，接獲許多民眾詢問進展，這是一個好的開始，過去提到的開放NFC、捷運閘門感應技術障礙，如今都已克服，雖然還有合作規格、權利金等多重面相尚待談判，依然希望悠遊卡公司可以盡快跟蘋果公司確認未來運作模式、盡早在台北市落地，讓使用iPhone手機的民眾，也能像安卓手機用戶一樣，以虛擬卡感應進出捷運站。

民進黨籍市議員趙怡翔指出，悠遊卡公司的公股比例佔近4成，屬於公共財，應盡力透過科技創新服務更多市民，促使交通更便利、營運穩定成長，然而，近年來觀察到的是，悠遊卡仍倚賴實體卡，缺乏完整手機支付功能，自身研發的悠遊付市佔率也低於其他平台，加上北捷年底前開放多元閘門，將構成另一重大挑戰，甚至影響悠遊卡使用人數，國外有例可循，呼籲加快相關作業討論期程。

民眾黨籍市議員陳宥丞提到，市長蔣萬安曾承諾，任期內會好好面對前朝無法解決的問題，北捷、蘋果都已釋出善意，更新並汰換系統機具，悠遊卡卻未能跟上技術腳步，無法比照日本西瓜卡方便、使用智慧型手錶等穿戴裝置，部分市民還是可能淪為電子支付的「次等公民」。先前質詢時多名議員數度試圖協助推動談判，悠遊卡公司總以「商業機密為由」帶過不願透露，不過攸關人民權益，可在合理範圍下適時公開說明，讓外界了解溝通進程，而非霧裡看花。

悠遊卡公司回應，因應北捷年底開放多元支付過閘，乘車碼的部份，不論是安卓或iPhone手機，都可使用。此外，理解社會各界對蘋果NFC整合的高度關注，蘋果5月開放NFC申請後，已展開多次溝通，現階段正進行合作模式與技術對接的可行性評估，因流程涉及複雜技術驗證、安全協定整合、雙方商業機密協議洽談，不可能單方面快速完成，蘋果去年公布開放NFC申請後，全球收費地區仍未有已實施案例，持續秉持專業與審慎原則，穩健推動相關合作進程。

北捷說，閘門工程進行中，十月完成建置、年底前完成驗收，配合市府整體公共運輸政策辦理開放，至於蘋果、悠遊卡公司合作，後續會視洽談結果配合處置。

交通局補充，捷運公司年底會有新的驗票機、公車部分也在修正中，明年開放多元支付，蘋果公司開放NFC之後，悠遊卡公司積極洽談中，基於商業協議一時無法對外公開，會促請悠遊卡公司，如果未來有明確時程，盡速對外說明。

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