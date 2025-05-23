近年屢次異常！未來遇大雨落雷 北捷文湖線有應變措施了

台北捷運文湖線專案體檢委員小組實地勘查。（台北捷運公司提供）

2025/05/23 13:13

〔記者林承鴻／台北報導〕台北捷運文湖線近年來屢次發生因號誌異常營運中斷或車輛異常的狀況，北捷即日起啟動應變措施，未來若碰到大雨、落雷等天氣，文湖線將調整行駛速限及安排人員隨車因應。

文湖線為全自動無人駕駛系統，內湖路段為鋼製路面，較易受大雨影響而產生濕滑現象，台北捷運公司表示，已針對易打滑路段，加強塗佈環氧樹脂金鋼砂維護；如遇瞬間大雨，行控中心將視情況，調整內湖部分路段速限，並派員隨車監控，確保旅客及行車安全。

請繼續往下閱讀...

北捷21日邀集7位具捷運電聯車、軌道、機電系統等專長內外部專家，組成文湖線專案體檢委員小組，依據專家建議，北捷未來將加強運用公司現有列車智慧監督預警系統 （TSIS）及Metro PROMIS預警系統，進一步強化文湖線電聯車、號誌及供電等系統設備潛在風險識別，希望在故障發生前就採取適當處置措施，確保行車安全與系統穩定。

台北捷運公司表示，文湖線電聯車使用年限為40年，公司為永續經營已成立工作小組，並邀集台北市捷運工程局與專業顧問公司，評估文湖線未來重要系統屆期時重置策略及各項可行方案。

文湖線本月7日上午尖峰時間有列車發生超速、空轉打滑、初始化失敗、定位失敗、轉速計異常等多重警訊，造成列車通訊異常，停於站間無法自動行駛，該事件延誤約12分鐘，至少影響1400名旅客。台北市長蔣萬安日前於議會備詢，表示會全面檢視系統。

此外，昨天晚間台北市下大雷雨，晚間7點40分文湖線南港展覽館站至文德站因號誌異常影響列車運行，有一部列車一度無法自動駕駛，經北捷派員上車緊急處理後，於晚間7點54分恢復正常營運。北捷表示，經檢修確認號誌設備輸出入板因雷擊異常，更換設備板件後測試正常。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法