為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    侯友宜視察阿美家園、瑞芳高工邊坡坍方完成整治 拚8月前其餘全完工

    位於新北市瑞芳區的阿美家園邊坡坍方搶修完工。（記者羅國嘉攝）

    位於新北市瑞芳區的阿美家園邊坡坍方搶修完工。（記者羅國嘉攝）

    2025/05/23 13:01

    〔記者羅國嘉／新北報導〕2024年山陀兒颱風造成新北市多處嚴重災情，其中瑞芳區阿美家園聯外道路與瑞芳高工旁邊坡坍塌，交通全面中斷。歷經7個多月搶修，市府養護工程處已完成整治，市長侯友宜今（23）日前往視察，確認通行無虞。也指市府共投入23處復建案，目前已完成16處，其餘預計8月前全面完工。

    養工處長鄭立輝說明，山陀兒颱風曾帶來逾1000毫米雨量，重創瑞芳等地區。其中瑞芳高工後方邊坡坍塌約15公尺，影響瑞芳街長達40公尺，市府自籌1150萬元經費改善，工期為150天，進行橫梁上方洩水減作、調整及延長擋土牆施作位置等，並於5月8日完工。

    至於阿美家園唯一對外道路也因邊坡滑落中斷，整治面積約1582平方公尺，為穩固坡面，針對裸露崩塌面以噴凝土進行護坡保護，以防止崩塌面持續擴大殃及鄰側擋土牆、居民，市府自籌總金費3050萬元改善，工期173天，於5月13日完工。

    鄭立輝指出，此次工程皆採用岩栓、鋼軌微型樁擋土牆、洩水孔、噴凝土格子框等工法，強化坡體與排水，並恢復道路與人行道功能。工程如期於5月防汛期前完工，保障居民行的安全。

    市長侯友宜表示，當時他第一時間率隊勘災，並指示緊急撤離並啟動復建，今天視察確認阿美家園與瑞芳高工道路已全面恢復。市府共投入23處復建案，目前已完成16處，其餘預計8月前全面完工。

    議員蘇錦雄說，阿美家園作為早期原住民聚落，現今道路整修完成，在安全、交通上都可讓族人安心；此外，居民對聚會空間有文化需求，目前在該處已啟動設置臨時黑網遮陽設施，區公所正協助規劃未來聚會所空間，持續回應部落需求。

    位於瑞芳區的瑞芳高工邊坡工程改善完成。（記者羅國嘉攝）

    位於瑞芳區的瑞芳高工邊坡工程改善完成。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜（前右2）等人視察瑞芳高工、阿美家園邊坡坍方完工現況。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜（前右2）等人視察瑞芳高工、阿美家園邊坡坍方完工現況。（記者羅國嘉攝）

    圖為山陀兒颱風造成新北市瑞芳高工後方道路崩坍。（記者羅國嘉攝）

    圖為山陀兒颱風造成新北市瑞芳高工後方道路崩坍。（記者羅國嘉攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播