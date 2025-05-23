侯友宜視察阿美家園、瑞芳高工邊坡坍方完成整治 拚8月前其餘全完工

位於新北市瑞芳區的阿美家園邊坡坍方搶修完工。（記者羅國嘉攝）

2025/05/23 13:01

〔記者羅國嘉／新北報導〕2024年山陀兒颱風造成新北市多處嚴重災情，其中瑞芳區阿美家園聯外道路與瑞芳高工旁邊坡坍塌，交通全面中斷。歷經7個多月搶修，市府養護工程處已完成整治，市長侯友宜今（23）日前往視察，確認通行無虞。也指市府共投入23處復建案，目前已完成16處，其餘預計8月前全面完工。

養工處長鄭立輝說明，山陀兒颱風曾帶來逾1000毫米雨量，重創瑞芳等地區。其中瑞芳高工後方邊坡坍塌約15公尺，影響瑞芳街長達40公尺，市府自籌1150萬元經費改善，工期為150天，進行橫梁上方洩水減作、調整及延長擋土牆施作位置等，並於5月8日完工。

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至於阿美家園唯一對外道路也因邊坡滑落中斷，整治面積約1582平方公尺，為穩固坡面，針對裸露崩塌面以噴凝土進行護坡保護，以防止崩塌面持續擴大殃及鄰側擋土牆、居民，市府自籌總金費3050萬元改善，工期173天，於5月13日完工。

鄭立輝指出，此次工程皆採用岩栓、鋼軌微型樁擋土牆、洩水孔、噴凝土格子框等工法，強化坡體與排水，並恢復道路與人行道功能。工程如期於5月防汛期前完工，保障居民行的安全。

市長侯友宜表示，當時他第一時間率隊勘災，並指示緊急撤離並啟動復建，今天視察確認阿美家園與瑞芳高工道路已全面恢復。市府共投入23處復建案，目前已完成16處，其餘預計8月前全面完工。

議員蘇錦雄說，阿美家園作為早期原住民聚落，現今道路整修完成，在安全、交通上都可讓族人安心；此外，居民對聚會空間有文化需求，目前在該處已啟動設置臨時黑網遮陽設施，區公所正協助規劃未來聚會所空間，持續回應部落需求。

位於瑞芳區的瑞芳高工邊坡工程改善完成。（記者羅國嘉攝）

新北市長侯友宜（前右2）等人視察瑞芳高工、阿美家園邊坡坍方完工現況。（記者羅國嘉攝）

圖為山陀兒颱風造成新北市瑞芳高工後方道路崩坍。（記者羅國嘉攝）

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