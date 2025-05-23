曝週末和下週前半段天氣概況 專家：「這天起」將降溫

吳聖宇表示，新一波鋒面預計24日清晨抵台，明天天亮前開始，在台中、彰化以北一直到大台北、宜蘭一帶陸續會轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣，下週日降雨預期會比週六緩和，但大氣仍不穩定，下週一中北部、東北部、東部仍然是一個陰天有短暫陣雨的天氣，下週二天氣相對穩定。（資料照）

2025/05/23 13:25

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今日全台高溫炎熱，天氣風險公司分析師吳聖宇表示，新一波鋒面預計24日清晨抵台，明天天亮前開始，台中、彰化以北一直到大台北、宜蘭一帶陸續會轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣，下週日降雨預期會比週六緩和，但大氣仍不穩定，下週一中北部、東北部、東部仍然是陰天有短暫陣雨的天氣，下週二天氣相對穩定。

吳聖宇在臉書PO文表示，今（23日）原本掠過台灣東北方的鋒面已經快速離開，預期今天的大氣不穩定度應該有稍微下降一些，但是上午的陽光看起來很明顯，熱力作用應該不弱，預估中午過後在中北部、東北部山區以及大台北東側、宜蘭、花蓮一帶的平地仍然有午後熱對流雷雨機會，午後外出或是到山區活動的朋友仍要特別注意。另外就是溫度很高，東半部高溫31至33度，西半部則有34至36度，中部以南局部地區有37度或以上高溫發生的機會，陽光紫外線也非常強，防曬防中暑的準備要做足。

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吳聖宇指出，新一波鋒面系統將在明天（24日）清晨來到北台灣，雖然這波鋒面仍然不是典型的梅雨鋒面，但預期從明天天亮前開始，台中、彰化以北一直到大台北、宜蘭一帶陸續會轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣，預報資料顯示在台灣中北部沿海以及台灣海峽中北部可能會有小範圍的對流系統發展、移入，帶來局部較大雨勢的機會，明天中午過後鋒面南移，彰化以北到宜蘭一帶仍持續有短暫陣雨，不過雨勢會逐漸減小，彰化以南以及花東地區則會陸續有局部短暫陣雨或雷雨開始出現的機會，預報的雨量並不多，越往南還會越少，受影響的程度越低。

明晚鋒面大致會南下到台灣南部或巴士海峽，但是鋒後仍有中層短波槽伴隨中層水氣通過，同時底層東北季風增強，中北部、東北部、東部仍有局部短暫陣雨機會，不過預期雨勢會更小一些，有點像是水氣較多的東北季風型降雨型態。

吳聖宇續指，後天週日（25日）鋒面位於巴士海峽，但仍持續會有中層水氣要通過台灣上空，底層則是維持東北季風影響，迎風面的北部、東北部持續會有短暫陣雨機會，山區以及迎風面的地形上降雨會比較明顯，平地則是偶有小雨或飄雨的天氣。中南部、花東地區的雲量偏多，山區受地形影響也會有短暫陣雨，尤其午後配合熱力作用，仍會有熱對流發展擴散帶來雷雨的機會，局部單點的雨勢仍會比較大，雖然整體降雨應該會明顯比週六要來得緩和減少，但是大氣狀態看起來仍然是不太穩定的情況，打算外出活動的朋友還是記得要帶著雨具比較保險。

吳聖宇分析，下週一（26日）白天期間將有另一個中高層的淺槽要通過台灣附近，預期中層水氣會變得比週日還要更多一些，底層則是持續受較強東北季風影響，水氣增多的情況下，中北部、東北部、東部仍然是一個陰天有短暫陣雨的天氣，山區受地形影響，局部單點的累積雨量可能會比較多。南部、東南部則是山區有短暫陣雨，午後配合熱力作用仍然有局部熱對流雷雨發生機會，也會有部分單點雨勢較大的情況，天氣還是不穩定，提醒大家注意。要等到下週一晚間中高層淺槽東移出去後，較乾的空氣移入，各地降雨才有機會明顯的停止下來。

吳聖宇預估，下週二（27日）預期將是天氣相對穩定的一天，中層有較乾的空氣移入，底層則是由東北風轉為偏東風，預報資料看起來各地天氣大致為多雲到晴，陽光較明顯，中南部山區午後預報仍有局部短暫熱對流雷雨機會，但應該是以山區為主，平地比較不受影響；下週三（28日）起另一鋒面接近、同時西南季風進入南海，水氣明顯增多，天氣將會再轉趨不穩定。

吳聖宇提醒，另一個要提醒大家注意的是溫度的變化，今天（23日）溫度偏高，明天（24日）鋒面帶來降雨，同時底層風向在鋒面過後轉東北風，北台灣的溫度會下降一些，北部、東北部高溫有機會降到30度或以下，不過其他地方的降溫就還不是很明顯，中部及花蓮一帶高溫仍有31-34度，南部及台東地區仍有34-36度高溫，尤其台東一帶要留意是否出現鋒前西南風帶來沉降增溫或焚風的現象。

後天（25日）到下週一（26日）東北季風帶來的涼空氣會比較明顯，加上各地仍有降雨機會，溫度下降的幅度較大，尤其北部、東北部白天高溫將會只剩下22-24度左右，中部、花蓮一帶高溫也會降到25-29度間，南部、台東雖然降溫幅度較小，但是高溫也可望降到30-32度間，北台灣會有較明顯的涼意，這在5月下旬是比較難得的機會，南北之間的溫差看起來不小，要提醒大家注意，特別是南來北往的朋友要小心身體健康。下週二（27日）底層轉偏東風，加上天氣好轉後，溫度又會開始明顯的變熱起來。

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