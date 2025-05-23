三峽北大國小前嚴重車禍 評估改設家長接送區

新北市議員廖宜琨（左）建議將家長接送區改到北大國小後門的學成路，可增加學童接送安全。（記者翁聿煌攝）

2025/05/23 12:48

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市三峽區國成街與國光街口19日發生重大車禍造成嚴重傷亡，由於事故路口與北大國小校門口近在咫尺，新北市議員廖宜琨23日邀集校方及家長代表、市府交通、工務與教育局等單位，評估將上下學的家長接送區改到北大國小後門的學成路上，但是各方仍有不同意見，尚需整合，廖宜琨說，將接送區改至學成路可減少人車交織，對學童安全最好。

廖宜琨指出，19日在北大國小前發生嚴重衝撞事故，引發家長重視，他認為現有北大國小的後門，穿越綠林小徑100多公尺就是學成路，如果將現有位於國成街與國光街的接送區改到後門，就能減少上下學發生事故的機率，雖然不若直接在校門口接送方便，但是安全第一。

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當地龍埔里長陳椿螢說，她覺得後門增設接送區可以提供家長更多的選擇，但是否要取消前面的原有接送區，可能還是要尊重學校和家長的意見，家長代表則是擔心綠林小徑有蟲蛇出沒，且小徑太窄，學校也必須增設增派維安人力。

交通局交通管制工程科長林昭賢指出，如果校方與社區都認同，將接送區改成校園後方，交通局可以配合，他指出，國成街與國光街口的衝撞意外發生後，交通局重親檢視現場的交通設施、紅綠燈時相和人行道施設均已齊備，事故原因應與駕駛人有較大關係，但未來交通局還會加強當地的視覺化減速設施，第二階段再評估增設實體化減速路阻的必要性，保護行人及學生安全。

北大國小後門至學成路需穿越一段約百公尺的小徑。（記者翁聿煌攝）

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