女力當道！教育部女培營邀刑事局女防爆偵查員分享

教育部舉辦「大專女學生領導力培訓營」，已有逾6千名學員參加，圖為去（113）年女培營合影。（教育部提供）

2025/05/23 12:35

〔記者林曉雲／台北報導〕女力當道，想了解刑事局女防爆偵查員蕭雅安、台灣中油船隊女大副林俞君的精彩故事，教育部舉辦「大專女學生領導力培訓營」今年邀請蕭雅安、林俞君等女師分享真實而深刻的生命故事，30歲以下在學女學生皆可報名免費參加。

教育部青年署科長呂松青說明，女培營已深耕逾20年，致力於培育女性學員的領導知能、性別意識、多元視野與永續關懷素養，迄今已累計培育逾6千名學員，在社會各領域發揮領導力及影響力。

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今（114）年度女培營再次啟動，廣邀全國大專校院優秀女學生參與，透過3天2夜密集營隊課程與小組實作活動，聚焦「自我領導」、「團隊協作」、「社會創新」、「公共責任」與「性別意識」等核心主題，啟發學員發展領導潛能、投身社會行動，營隊全程免費，採線上自行報名與學校推薦雙軌方式受理申請，30歲以下之在學女學生皆可報名參加，分北中南三場次舉辦。

課程內容緊扣聯合國永續發展目標（SDGs）與當代重要議題，涵蓋「性別意識與生涯發展」、「情緒管理與人際經營」、「團隊建立與溝通」、「問題分析與危機處理」，以及「社會創新與國際視野」等多元實務課程，幫助學員深入認識自我特質、拓展個人領導風格，並關注社會議題，設計出具行動力與影響力的成果發表。

呂松青表示，今年來自產官學界的傑出女性講師，展現多樣化職涯樣貌與女性領導風采，其中「女性典範沙龍」單元，邀請多位非典型職涯背景的女性現身分享，包括I Archery射箭弓場負責人陳婷妮、刑事局女防爆偵查員蕭雅安、台灣中油船隊女大副林俞君等，透過她們真實而深刻的生命故事，啟發學員認同自身價值，並勇於追求理想與實踐勇氣；且延續去年女性業師參訪活動，帶領學員貼近企業女性主管領導風範，還有企業直接錄用女培營學員至職場見習。

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