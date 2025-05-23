澎水校慶 2日運動賽事展開競逐

國立澎湖海事水產職業學校，舉行一連2天校慶暨運動會。（澎水提供）

2025/05/23 12:48

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕國立澎湖高級海事水產職業學校，今（23）日舉辦一連2天運動會暨校慶活動，2天的賽事在陽光與海風中展開，校園充滿活力與歡笑，彰顯澎水學子滿滿的朝氣與團隊精神，也符合澎湖人「三點水」，勇於接受挑戰的意義。

今日開幕式，澎湖縣議長陳毓仁，議員蘇陳綉色、莊光大，澎湖縣政府參議盧春田，馬公市長黃健忠，澎防部指揮官陳俊源，以及多位國中小校長都蒞臨現場，與師生一同共襄盛舉。

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校長顏嘉禾在致詞中表示，「澎水以海洋為名，也以海洋精神為榮。學生們如同蓄勢待發的小船，正準備從澎海啟航，迎向更廣闊的未來。」他鼓勵學生們放下手機、走出戶外，藉由運動學習勇敢、堅持與團隊合作。

家長會長歐益澄也在致詞中感謝學校與老師們的辛勤付出，並肯定學生們在賽場上的努力與熱情，期盼孩子們在未來人生旅途上，繼續發光發熱。

2天的運動會內容豐富，包括短跑、接力、跳遠、趣味競賽等多項項目，學生們全力以赴，在競賽中展現青春活力與運動家精神，場邊更充滿師長與同學們的加油與鼓勵。

國立澎湖高級海事水產職業學校長期致力於培育專業技能與品格教育並重，透過運動會不僅強健學生體魄，更深化班級凝聚力與學校向心力，讓每位學生在汗水中成長、在挑戰中蛻變。

澎湖縣議長陳毓仁，出席澎水運動會暨校慶典禮。（澎水提供）

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