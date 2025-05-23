復育中部烏溪保育類「巴氏銀鮈」 70隻一年繁衍回放700隻

保育人員試放巴氏銀鮈。（記者張軒哲攝）

2025/05/23 12:06

〔記者張軒哲／台中報導〕保育類淡水魚「巴氏銀鮈」全球僅分布於台灣中部烏溪流域，林業及自然保育署台中分署持續自去年與台中市野生動物保育學會合作，於大里旱溪排水生態池運作巴氏銀鮈救援庇護池，去年將野外營救約70隻魚成功繁衍，至今年初回放超過700隻至原生溪流，讓保育人士振奮不已。

林業及自然保育署署長林華慶於昨（22）日國際生物多樣性日率隊出席由台積電舉辦的「TSMC Eco Plus! 生態共融計畫周年活動–巴氏銀鮈，台積安居」，與水利署第三河川分署、台中市府農業局、中科園區管理局等單位共同見證這項跨部門合作成果。

請繼續往下閱讀...

林華慶致詞時指出，巴氏銀鮈為台灣特有原生小型淡水魚，2009年公告列為瀕臨絕種野生動物，僅侷限分布於烏溪流域。長期以來受到河川污染、外來種入侵與水利工程等人為干擾，加上極端氣候導致枯水期河川斷流愈趨頻繁，生存壓力日益嚴峻。台中分署攜手台中市野生動物保育學會進行巴氏銀鮈在烏溪分布熱點的水路監測，每逢枯水期當流路長度小於20公尺、水深低於20公分時，立即啟動人工撈捕緊急救援機制，依照水體穩定度將魚隻暫置於鄰近湧泉水域或轉移至域外臨時庇護所進行暫時性庇護，待水況穩定後再回放烏溪原生棲地。

近年與水利署第三河川分署合作，於大里映彩湖滯洪池旁設置旱溪排水生態池，成為穩定的域外庇護場所。旱溪庇護池環境穩定、設施完善，已成為成功照養與繁殖巴氏銀鮈的重要基地。去年成功自野外營救約70隻巴氏銀鮈，在旱溪庇護池自然繁殖下，截至今年初已回放超過700隻至烏溪。

本次啟動台積電中科廠區庇護池合作的首波行動，庇護池將作為巴氏銀鮈域外庇護備援棲所，將旱溪庇護池之繁殖個體與野外救援魚隻移置至台積電中科廠區生態池，透過多點式庇護機制，建立巴氏銀鮈穩定的族群結構，未來也將視環境與族群狀況評估回放至筏子溪等支流，擴展其分布區域，進一步落實物種復育。

巴氏銀鮈為一級保育類瀕臨絕種野生動物，全球僅存於台灣中部烏溪流域。（圖為中市野生動物保育學會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法