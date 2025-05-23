澎湖刺激冬季觀光 縣府計畫發行500抵用劵

今年參加澎湖逆風大行軍，可能有500抵用券。（記者劉禹慶攝）

2025/05/23 12:00

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年國旅市場快速萎縮，澎湖觀光旅遊旺季來客數不盡理想，讓業者更擔憂淡季生計，澎湖縣政府規劃發行淡季500抵用劵，結合大型活動、各種賽事及會議在澎湖舉行，希望刺激淡季觀光人數，能倍增8-10萬人，帶動澎湖淡季觀光商機，但全案要送交澎湖縣議會審核通過後，才能正式實施。

澎湖因位處海島，夏季為觀光旅遊勝地，中秋過後東北季風起，就進入觀光淡季，多年來澎湖縣政府、澎湖國家風景區管理處，都希望能突破秋冬魔咒，延長觀光壽命，因此追風音樂節緊接著澎湖國際海上花火節登場，讓熱潮持續不斷，今年立委楊曜更爭取經費，新增懷舊民謠歌手表演活動，希望爭取不同客源抵澎，拓廣澎湖客源。

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由於疫情解封後，國人出國旅遊比例增加，相對國旅市場萎縮，觀光旺季開季之初，澎湖今年旅遊人數不盡人意，相關業者都心急如焚，對於市場變化過快措手不及，以往澎湖有「做半年、休半年」的說法，但今年旺季不理想，很多業者被迫淡季持續營業，彌補旺季損失。

針對業者的心聲，澎湖縣長陳光復表示，今年觀光淡季，澎湖縣政府規劃發放500抵用劵給遊客，分成旅遊處2500萬（大型活動），教育處1000萬（各項運動賽事），行政處500萬（會議旅遊），將送交議會審查通過後實施，希望讓淡季每個月1-2萬人抵澎數字，能倍數成長增加。

澎湖冬季推出各種活動，吸引不同觀光客源。（記者劉禹慶攝）

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