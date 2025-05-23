綠領人才培育課搶爆 環境部擴大補助中低收與障礙者

環境部推動「環境部淨零綠領人才培育課程」，氣候變遷署副署長徐旭誠到台灣師範大學授課。（環境部提供）

2025/05/23 12:25

〔記者吳柏軒／台北報導〕環境部國家環境研究院攜手32所大專院校，推出48小時淨零綠領人才培育課程，上路1個多月、報名費要價1萬2千元仍被秒殺名額，經立法委員劉建國質詢「窮不能窮教育」，環境部今（23日）宣布，學費優惠對象，增列中低收入戶及身心障礙者。

國環院表示，「環境部淨零綠領人才培育課程」報名費1萬2千元，並針對30歲以下大專院校在學生（不含在職專班生）與低收入戶且首次測驗就及格者，學生可獲得半額學費優惠，低收入戶者全額免費，4月第1班上線，40個名額短短16分鐘內就額滿，逾8成社會人士無學費優惠，平均37歲、女性占比6成，學員包括工程師、業務人員、行政助理、會計、總務，甚至是大學教師皆踴躍參與。顯見綠領轉職與專業技能高度學習意願。

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立委劉建國日前則立法院委員會中，秉持「窮不能窮教育」的理念，建請國環院擴大綠領人才培育課程的學費優惠對象，增列中低收入戶及身心障礙者。對此，國環院院長劉宗勇今表示，即日起擴大優惠對象，納入中低收與障礙者全額免費，先前已完成報名者也一併追認補助資格。

國環院表示，結盟的32所大專院校在年底前至少會開設總共60個班期，共可提供超過2400個名額。課程結束後學員需要參加測驗，測驗及格後，由環境部核發官方合格證明。

劉宗勇指出，環境部綠領人才課程的首次測驗訂於8月下旬舉行，也就是暑假結束前，因此鼓勵大專院校學生踴躍上網（https://ulvis.net/iTs8）報名，利用暑假強化個人知能，成為淨零世代不可或缺的綠領人才；今年第2次測驗則是訂於11月下旬舉行。明年起，每年會舉辦3次測驗，每年培育至少3500名綠領人才。

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