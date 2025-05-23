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    新北營養午餐食安風波 味味美食：5/9通過衛生局複檢

    味味美食有限公司成立30年，以經營團膳、便當為主。（業者提供）

    味味美食有限公司成立30年，以經營團膳、便當為主。（業者提供）

    2025/05/23 11:27

    〔記者賴筱桐／新北報導〕味味美食公司日前被民代投訴食安風波，新北市政府教育局、衛生局調查後，勒令停止供餐7所國中小；味味美食公司董事長李均平喊冤，他表示，該公司30年來未發生食物中毒事件，新北市府官員也曾到工廠參觀並給予肯定，公司致力維護供餐安全及學生的營養健康，用心不容抹煞。

    曾任新北市餐盒公會理事長的李均平說，味味美食在5月9日已通過新北市府衛生局的複檢作業，教育局複檢時因為對廠房淨空有疑慮，迄今仍未函文同意該公司恢復供餐，公司已經依法申訴，爭取應有的權益。

    李均平強調，他從事餐盒行業，一向兢兢業業並與人為善，味味美食公司重視信譽保證，以提供衛生健康食品給社會大眾為宗旨，為了公司數十位員工的生計，他咬緊牙關也要衝破這次的難關，「這次是危機也是轉機」，他會虛心檢討、力求改善並創新求變，未來將整裝待發，提供學生更美味可口、健康衛生的營養午餐。

    味味美食公司供應新北市營養午餐，圖為配膳空間。（業者提供）

    味味美食公司供應新北市營養午餐，圖為配膳空間。（業者提供）

    味味美食公司以經營團膳、餐盒為主，圖為廠區環境和備餐設施。（業者提供）

    味味美食公司以經營團膳、餐盒為主，圖為廠區環境和備餐設施。（業者提供）

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