墾丁梅花鹿遭盜獵棄屍 民譏保警翻舊案宣導難掩失能

保七總隊多月蒐證破獲盜獵梅花鹿集團，拘提四名嫌犯，查扣土製獵槍與手機。（保七總隊第八大隊提供）

2025/05/23 11:12

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東滿州鄉一處偏僻山坡下，黑色塑膠袋裹著一隻年輕梅花鹿遺體，盜獵者專挑帶角公鹿下手，割取頭骨製標本販售，剩餘軀體棄置山林，宛如垃圾。面對這起悲劇，內政部警政署保安警察第七總隊第八大隊卻透過墾丁國家公園管理處「神回應」，搬出一樁年初調查案件，宣稱破獲盜獵集團，查扣獵槍與梅花鹿鹿茸，遭民眾譏諷「拿舊案翻炒，掩飾巡查無力」，令人質疑保育警力成效。

這起滿州鄉案件並非孤例，保七總隊雖宣稱多月蒐證破獲盜獵集團，拘提4名嫌犯，查扣土製獵槍與手機，卻與近期案件無關。民眾痛批，墾管處與保七巡查形同虛設，盜獵亂象未受遏止，保育漏洞暴露無遺。居民直指盜獵已成「公開的秘密」，山林間無頭鹿骸散落，屍臭瀰漫，盜獵者冷血行徑令人髮指。

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墾管處強調，依「國家公園法」與「動物保護法」，盜獵者最高可面臨兩百萬元罰金與十年有期徒刑，但法規威嚇難敵暴利誘惑。居民無奈表示，梅花鹿族群雖需管理，卻不該淪為盜獵者的斂財工具。保七總隊應正視保育失能，加強巡查與執法，而非以舊案搪塞民怨，徒留梅花鹿悲歌在恆春半島迴響。

保七總隊破獲盜獵梅花鹿集團，查扣土製獵槍與手機。（保七總隊第八大隊提供）

保七總隊多月蒐證破獲盜獵梅花鹿集團，起出鹿角。（保七總隊第八大隊提供）

保七總隊多月蒐證破獲盜獵梅花鹿集團，拘提四名嫌犯，查扣土製獵槍與手機。（保七總隊第八大隊提供）

保七總隊多月蒐證破獲盜獵梅花鹿集團，拘提四名嫌犯。（保七總隊第八大隊提供）

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