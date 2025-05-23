遊蕩象龜現蹤三峽 動保處提醒民眾飼養前應審慎評估

新北動保處提醒，陸龜壽命依種類不同，最高可長達數十年，且大型陸龜多半需要大量飼養空間，民眾飼養前應先做好評估自身能力並做好準備；圖為情境照。（記者羅國嘉攝）

2025/05/23 10:47

〔記者羅國嘉／新北報導〕飼養烏龜成為不少民眾的寵物選擇，然而，新北市動物保護防疫處日前接獲民眾通報，於三峽區介壽路二段發現一隻遊蕩的蘇卡達象龜，立即派員將其帶回安置並協尋飼主。此事件凸顯寵物烏龜逸失問題，據統計，去年通報烏龜案件共達110件，其中9件為寵物龜走失，提醒民眾陸龜壽命依種類不同，最高可長達數十年，且大型陸龜多半需要大量飼養空間，民眾飼養前應先做好評估自身能力並做好準備。

動保處表示，陸龜在飼養環境下需透過曬太陽或UVB燈來幫助身體合成維生素D3以便吸收鈣質，因此有部分飼主會讓陸龜在外接受自然日曬，但飼主需隨時注意烏龜情況，以免烏龜體溫過高或不慎逃逸。此外，大型陸龜力氣龐大，若飼養環境沒有做好妥善防護，也可能發生烏龜逃家的狀況。

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動保處指出，台灣目前常見的原生龜類包括食蛇龜、柴棺龜、斑龜及中華鱉，提醒若在野外遇見烏龜，應秉持「不餵食、不干擾、不接觸」三不原則，勿隨意干擾或捕捉，以免對生態造成負面影響；若民眾因故無法飼養寵物，應聯繫相關單位處理，切勿隨意棄養。根據《動物保護法》第5條第3項規定，飼主不得棄養動物，若違法棄養者，可依同法第29條第1項第1款處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

動保處呼籲，飼養前應做足功課，新北市已制訂「鳥、兔、蛇、龜、鼠基礎飼養指引」（網址 https://reurl.cc/VYQoEb），提供飼主全面資訊，包括環境建置、飲食需求與健康管理等。#

新北動保處提醒，陸龜壽命依種類不同，最高可長達數十年，且大型陸龜多半需要大量飼養空間，民眾飼養前應先做好評估自身能力並做好準備；圖為情境照。（記者羅國嘉攝）

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