毛小孩的守護神 信徒帶寵物祭拜獵狗公、點平安燈

鹿草圓山宮的獵狗公是寵物的守護神。（記者林宜樟攝）

2025/05/23 10:43

〔記者林宜樟／嘉義報導〕現代社會因少子化，許多民眾飼養寵物陪伴排解寂寞，當成自己的孩子，還帶著寵物拜神明、點平安燈，嘉義縣鹿草鄉圓山宮祀奉的「獵狗公」是毛小孩的守護神，主人會帶著獵狗公最愛的炸雞前往祭拜，甚至請回獵狗公分靈在家供奉祭祀，祈求神明庇佑毛小孩平安健康。

圓山宮主委陳昱良說，圓山宮歷史已有300多年，主祀王孫大使公（謝府元帥），獵狗公跟隨王孫大使公遊歷天下，消滅田螺精後功德圓滿，與大使公一同成仙登天；獵狗公神尊於清代跟隨王孫大使公來到台灣，建廟後安座於主神左側，早期醫療不發達，鄉民受傷時會拜請獵狗公神尊聞傷處，久而久之鼻頭被磨短，相傳早期鄉民還會刮神尊底座作為藥引。

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陳昱良說，獵狗公是毛小孩的守護神，信眾會帶著犬隻前來祭祀祈求毛孩健康，也有寵物走失的主人祈求能早日找到寵物；曾有東石鄉鄉親撿到身體狀況欠佳的浪犬，帶來廟裡拜獵狗公，並且求得神尊背上黃紙，化灰沾水為犬隻洗澡，後來回來告知廟方犬隻逐漸恢復健康。

因犬隻有「狗來富」、「汪（旺）」的意涵，獵狗公也有分靈神尊，早期主要是信眾求得後帶回家供奉求財，近年來則有不少信眾是求得分靈神尊，回家安座在神桌上供奉，庇佑家中毛小孩，已有數十尊分靈，有時信眾還會帶著寵物與分靈「回娘家」。

鹿草鄉民黃裕勝帶著飼養十餘年的臘腸犬向獵狗公祭拜，他說，飼養多年的臘腸犬就像自己家人，感情深厚，帶著到廟宇祭祀，希望寵物健康，長久陪伴。

嘉義市自然門易經學會理事長陳昭凱說，根據農業部統計，台灣家犬、家貓數量近280萬隻，已超過15歲以下孩童數，寵物在家庭的地位逐漸提升，由於感情的轉移，主人將寵物人格化，衍生許多如請神明分靈庇佑寵物、點寵物平安燈等奇特新現象。

陳昭凱表示，傳統宗教信仰認為民眾點平安燈有保佑平安的功效，因而現代人為寵物點燈祈求平安，但他認為宗教點燈無法直接消除厄運，僅有輔助功能，最大的功能是「撫慰人心」，唯有自身修行才能消除惡業，因此主人可與寵物一同行善，或是用寵物之名布施助人，才是幫助寵物消除惡業的方式。

臨床心理師林姿吟說，現代社會的生活型態及居住方式，讓人與人之間的關係變得疏離，一個人有空時能與自己在一起的非寵物莫屬；寵物可滿足個人陪伴、照顧、遊戲等多重需求，重要性已不亞於家人，因此對於寵物的健康、美容及身後大事處理等行業隨著熱絡，看得出牠們的角色在飼主心目中的份量。

鹿草鄉民黃裕勝帶毛孩拜獵狗公。（記者林宜樟攝）

圓山宮主委陳昱良（左）說，獵狗公跟隨王孫大使公遊歷天下，消滅田螺精後功德圓滿，成仙登天。（記者林宜樟攝）

獵狗公的分靈神像。（記者林宜樟攝）

民眾會帶炸雞來拜獵狗公。（記者林宜樟攝）

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