法國生活節、嗨山祭、鐵路便當節 週末高雄登場

「2025法國生活節」台法國際卡司齊聚。（高市府行國處提供）

2025/05/23 10:09

〔記者葛祐豪／高雄報導〕本週週末假日高雄活動多，三大活動「2025法國生活節」、「2025嗨山祭-青年熱音競賽」、「第10屆鐵路便當節」高雄場同時登場，好吃又好玩。

打頭陣的2025法國生活節，於今天（23日）下午2點在高雄駁二登場，一直到25日，今年為期3天的文化盛會，擴大集結100家台法品牌，更結合法式音樂及經典法式滾球體驗，法餐星級主廚簡天才也設有快閃餐廳，法式美食一次嚐遍。

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高雄市行政暨國際處長張硯卿指出，今年活動新增亮點，包括由駁二駐村法國藝術家Chris Boyd帶來的藝術工作坊、沉浸式海洋主題VR電影、高雄限定法式咖啡競走，文藻外語大學更加碼推出法語卡拉OK，活動皆為免費參加，民眾將能感受台法文化融合的獨特浪漫與魅力。

高市都發局則於24、25日，在旗糖農創園區舉辦「2025嗨山祭-青年熱音競賽」，匯聚全國各地青年熱音樂團同場競藝，首日邀請高雄日光小林部落的大滿舞團及原民樂團布轉彎，帶來精采演出；第二天則安排分組競賽，同時邀請融合嘻哈與搖滾風格的原住民樂團FOCUS熱力開唱。

現場還有「來旗糖野餐吧」主題市集，一邊野餐，一邊享受青年樂手帶來的音樂。為方便民眾前往，活動期間將提供免費往返旗山轉運站（旗山老街）與園區之間的接駁車服務。

此外，今年第10屆鐵路便當節首次南下，將於24至25日在高雄車站下沉式廣場（地下1樓）舉行，不只有高雄餐旅分處推出的8款便當，現場還藏了超多限定美味，例如鰻牛饗宴陶瓷便當、府城風味鋼盒便當、鯖躍舞蝦便當等。

嗨山祭熱音競賽時程表。（高市都發局提供）

第10屆鐵路便當節首次南下高雄舉辦。（圖擷自鐵路便當節粉絲專頁）

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