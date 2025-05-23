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    驚艷！漂亮的皇蛾破繭而出 畫面令人嘖嘖稱奇

    皇蛾晚上破繭而出的珍貴畫面。（石光將提供）

    皇蛾晚上破繭而出的珍貴畫面。（石光將提供）

    2025/05/23 10:18

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕位於嘉義縣阿里山鄉樂野部落「阿將的家23咖啡館」這兩天迎來神秘佳賓「皇蛾」，由於這顆繭掛在葉上已經多時，「阿將的家」老闆石光將一家人原本以為是顆空繭，準備移除，沒想到5月21日晚上開始破繭而出，並在晚上8點左右完全變態成非常漂亮的皇蛾。

    石光將表示，園區生態非常多樣化，經常可見榆鳳蛾，皇蛾則大多是每年1隻，都在茄苳樹掛繭，後來這棵茄苳樹枯死，就不見其蹤影，在補植茄苳樹後，皇蛾又回來了，前兩年為了蓋貓屋，移植這棵新茄苳樹，原本想說皇蛾又要再見了，結果牠還是在園區內找地方繁衍。

    石光將指出，皇蛾原本只有1隻，但今天早上去查看時發現增加至2隻，這是園區第一次觀察到兩隻皇蛾，可能是在園區破繭而出的是雌性皇蛾，其釋放強烈的性費洛蒙吸引另外1隻雄性皇蛾接近，要進行傳宗接代。

    由於體型最大的皇蛾破繭畫面很少被拍到，這次石光將一家人記錄到到其破繭而出鏡頭真的很難得，石光將還幫皇蛾做圍籬避免被打擾。

    根據維科百書記載，皇蛾被認為是全球最巨大的蛾，龐大翅膀最高紀錄有400平方公分之廣，其前翅的最長長度亦足有25至30公分。《哥吉拉》系列電影中的著名怪獸摩斯拉，就是以皇蛾作為原型。皇蛾展翅後的翅幅幾乎也是世界上最長的，雌性的體積普遍較雄性為巨大。

    皇蛾晚上破繭而出後的美麗身影。（石光將提供）

    皇蛾晚上破繭而出後的美麗身影。（石光將提供）

    皇蛾晚上破繭而出後的美麗身影。（石光將提供）

    皇蛾晚上破繭而出後的美麗身影。（石光將提供）

    石光將為保護皇蛾，以椅子隔離遊客。（石光將提供）

    石光將為保護皇蛾，以椅子隔離遊客。（石光將提供）

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