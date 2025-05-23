高雄市首創納管工廠環境改善補助 說明會同步登場

高雄市納管及特定工廠環境改善補助開跑。（經發局提供）

2025/05/23 09:28

〔記者葛祐豪／高雄報導〕為輔導納管工廠朝合法之路邁進，高市經發局領先全國公布「高雄市輔導納管之未登記工廠及特定工廠環境改善補助要點」，配合補助作業正式起跑，5月27日及6月3日分別於岡山文化中心、高雄捷運大寮機廠舉辦說明會。

工輔法修正案109年施行以來，高市府已累積輔導逾3700家業者，通過納管或取得特定工廠登記。

請繼續往下閱讀...

高雄市經發局長廖泰翔表示，高雄長期是金屬製造與螺絲產業重鎮，許多納管工廠正處轉型關鍵期，為肯定業者在合法化過程中的努力，透過實際補助措施，鼓勵工廠優化環境、導入節能減碳設備，今年已編列2800萬元，符合資格的業者將可獲得實際花費的49%補助，每一工廠最高獲得150萬元補助，加裝廢污水設施更可達200萬元。

經發局說明，為妥善運用每年收取的納管輔導金與營運管理金，減輕業者改善設施的負擔，受理補助項目包含廢（污）水處理設施、自費增設消防栓、隔離綠帶植樹、污染防治與監測設備、節能設備汰換（如節能馬達、照明、空壓系統等）、取得綠色工廠標章，以及參與淨零學院之課程等7大項目，鼓勵業者落實環保也能提升營運效益。

螺絲加工的翊創公司負責人陳顗任表示，近期傳統產業受整體產業及關稅影響，想改善設施投入費用動輒數十萬、甚至上百萬，對中小企業而言壓力不小，此次補助項目涵蓋廣泛，補助金額將近一半，對中小型工廠很有幫助。

經發局指出，配合補助作業正式起跑，5月27日及6月3日分別於岡山文化中心及高雄捷運大寮機廠舉辦說明會，協助業者了解補助內容與申辦方式，也成立「特定工廠辦公室」單一窗口，詳情可洽（07）969-7095。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法