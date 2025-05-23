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    新北市環境教育輔導團赴澎湖參訪 首站參訪「台灣最西學校」

    新北市環境教育輔導團抵澎，首站造訪台灣最西花嶼國小。（花嶼國小提供）

    新北市環境教育輔導團抵澎，首站造訪台灣最西花嶼國小。（花嶼國小提供）

    2025/05/23 09:44

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕新北市環境教育輔導團由新北市教育局長官近日領軍前進澎湖進行推動環境教育交流與參觀活動，全團共35人首先參訪台灣最西的學校花嶼國小，由花嶼國小校長許慧晶及主任黃國揚分別進行了環境教育工作推動報告與戶外環境特色導覽活動。

    許慧晶在工作成效報告中，細數了3年來學校推動的各項環境教育，如侏儸秘境海峽飛羽特色課程、以花嶼為本的海洋教育特色推廣、食農食魚教育等，讓花嶼國小每年的環境教育評鑑都獲極高分的特優成績。

    黃國揚則於戶外體驗活動中，分別介紹了日治時代構築的防禦牆工事、花嶼燈塔及領海基點設置時代意義；並參觀了花嶼著名地質景觀─石觀音等等。而花嶼國小也配合課程-我是動物解說員，讓3年級的小朋友，進行了花嶼島鳥類生態的解說活動，讓第一次踏足到國境之西的團員們，都感到新奇與感動。

    帶隊的指導教授陳建志指出，此次安排與花嶼國小的城鄉交流，是因為花嶼為國土最西的島嶼、澎湖群島較古老的地質，是壯遊非來不可的景點。而目前只剩5個學生的學校，教師的教學熱誠、對社區的關懷、與對當地自然資源的看護是大家在教學職場上必須觀摩的，所以安排了這次城鄉交流。

    參訪活動結束後，許慧晶也再次誠摯的歡迎新北各校師生以後多能到花嶼，來進行溯海、觀星、淨灘與賞鷗等環境體驗交流活動。

    花嶼國小教導主任黃國揚，講解花嶼地質。（花嶼國小提供）

    花嶼國小教導主任黃國揚，講解花嶼地質。（花嶼國小提供）

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