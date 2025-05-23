未來7天2波梅雨鋒面來襲 氣象專家曝端午連假天氣

氣象專家指出，預估今日各地氣溫偏高，最高氣溫達38度以上。不過明日開始起的未來7天內，預計將有2波梅雨鋒面接力來襲。（資料照）

2025/05/23 08:48

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日天氣炎熱，氣象專家指出，預估今日各地氣溫偏高，最高氣溫達38度以上。不過明日開始起的未來7天內，預計將有2波梅雨鋒面接力來襲。其中在明日清晨會先有第一波，預估中部以北轉有局部陣雨或雷雨，氣溫略降。下週三又有另一鋒面逐漸接近，影響將更為劇烈，各地有局部短暫陣雨或雷雨，北台略轉涼。至於端午連假的天氣，下週五各地先後好轉，南台灣仍有局部陣雨機率；下週六、日各地晴時多雲，山區午後偶有局部短暫陣雨。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，明天（週六）至下週五這段期間，前後預計有2波梅雨鋒面接近、通過並影響台灣，環境轉為不穩定。其中第一波梅雨鋒面，預計明日清晨接近，並隨後通過，鋒面由北往南移動，並將於週日下半天開始遠離台灣。

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「林老師氣象站」說明，至於第二波梅雨鋒面，環境水氣更為充沛，大氣條件更為滿足，發展影響也將更為劇烈，評估在下週三開始接近，隨後鋒面由北往南移動，一直要等到下週五下半天才會到巴士海峽，並逐漸遠離台灣。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日各地晴朗穩定，氣溫偏高，預估最高氣溫達38度以上，白天「熱如炎夏」，應注意防曬、防中暑。今日午後山區及東半部偶有局部短暫降雨的機率。各地區氣溫為：北部22至36度、中部22至37度、南部23至38度、東部22至37度。

吳德榮表示，明日上午起「梅雨季」第三波鋒面南下，伴隨強對流發展，中部以北轉有局部陣雨或雷雨，氣溫略降。下週日、一鋒面結構迅速減弱，各地雲量稍多，有局部短暫陣雨或雷雨，仍有小範圍對流發展的機率，各地氣溫微降、北台略轉涼。

吳德榮提到，最新歐洲模式模擬顯示，下週二鋒面南移至巴士海峽，各地天氣好轉。下週三另一鋒面逐漸接近，雲量漸增，局部短暫陣雨的機率漸提高。下週四「梅雨季」第四波鋒面南下，仍為「移動性鋒面」、挾南方水氣，有明顯降雨，應防「劇烈天氣」。

吳德榮也說明，至於端午連假（下週五至下下週日）的天氣：鋒面已在巴士海峽、繼續南移。其中下週五各地先後好轉，南台灣離鋒面較近、仍有局部陣雨的機率；下週六、日各地晴時多雲，氣溫回升，山區午後偶有局部短暫陣雨的機率。

「林老師氣象站」發文指出，明天（週六）至下週五這段期間，前後預計有2波梅雨鋒面接近、通過並影響台灣，環境轉為不穩定。（圖擷自臉書）

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