梅花鹿遭槍枝濫殺「棄屍」！恆春半島盜獵猖獗引公憤

梅花鹿盜獵猖獗，滿州出現槍枝濫殺棄屍。（民眾提供）

2025/05/23 07:41

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島的梅花鹿族群近年快速增長，數量曾多到讓農民叫苦連天，管理問題讓墾丁國家公園管理處（簡稱墾管處）傷透腦筋。然而，與生態挑戰並存的是盜獵亂象，部分不肖人士為牟取暴利，私下以槍枝獵殺梅花鹿，僅割下帶角的公鹿頭骨製成標本販售，剩餘軀體則隨意棄置山林，宛如垃圾般處理，引發當地民眾強烈不滿。

近日，滿州鄉一處偏僻山坡下的黑色塑膠袋，揭開盜獵悲劇的冰山一角。當地居民發現袋中裝著一隻年輕公梅花鹿，死亡約半天，頸部一個明顯彈孔令人怵目驚心。居民推測，盜獵者可能因夜間狩獵看不清目標，誤殺這隻正值落角期、僅有一支角的小公鹿，發現頭骨無市場價值後，乾脆打包棄置於無人之地。類似場景在滿州鄉早已不陌生，山林間散落的鹿骸與濃重屍臭，訴說著盜獵者的冷血與貪婪。

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「這不是單一個案，而是常態。」一位不願具名的居民無奈表示，恆春半島部分地區的盜獵行為已成「公開的秘密」。有盜獵者專挑帶角公鹿下手，頭骨製成標本高價販售，其餘部分則被棄置山野，毫無尊重生命的態度。當地常見無頭鹿骸散落，屍臭瀰漫。居民感嘆，梅花鹿族群雖多，未來或許需透過合法狩獵控制數量，但如此「草菅鹿命」的行徑，與獵人應秉持的尊重自然精神背道而馳。

梅花鹿近年為恆春半島帶來挑戰。農民抱怨鹿群啃食作物，導致農損嚴重；也曾有專家指出，過多的鹿群可能影響森林更新，壓縮苗木生長空間，但鹿群數量過多或區域過集中仍待調查，官方近年也積極尋求解決之道。

墾管處強調，盜獵不僅破壞生態平衡，更挑戰法紀底線。根據《國家公園法》第十三條，國家公園內禁止獵捕野生動物，違者可處三千元罰鍰；若涉及《動物保護法》，最高可罰兩百萬元。更嚴重的是，盜獵者非法持有槍械，可能面臨三年以上十年以下有期徒刑，併科七百萬元以下罰金。

為遏止盜獵亂象，墾丁國家公園管理處與保安警察第七總隊第八大隊已強化聯合夜間巡查，針對滿州鄉等盜獵熱點進行布線與情蒐。墾管處呼籲，若發現可疑盜獵情資，可撥打免費保育專線0800-885996，或直接聯繫管理處及保七總隊，共同守護野生動物與國家公園的自然資源。居民則期盼，未來能透過科學管理與合法途徑，平衡梅花鹿族群與生態需求，而非讓盜獵者的槍聲，繼續玷污這片美麗的半島。

梅花鹿盜獵猖獗，滿州出現槍枝濫殺棄屍，山區都是屍骸。（民眾提供）

滿州出現槍枝濫殺梅花鹿，頸部明顯彈孔。（民眾提供）

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