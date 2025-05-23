高雄上看38度！10縣市飆高溫 午後多地防雷陣雨

今日氣溫方面，高溫炎熱，各地高溫約31到36度，氣象署也對新北以及彰化以南等10縣市發布高溫特報。（資料照）

2025/05/23 07:00

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今天（23日）各地大多為多雲到晴，花東及恆春半島不定時有零星短暫陣雨，午後大台北、南投、嘉義以南、東半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，山區並有局部大雨發生的機率，外出建議攜帶雨具以備不時之需。

今日氣溫方面，高溫炎熱，各地高溫約31到36度，氣象署也對新北以及彰化以南等10縣市發布高溫特報，其中新北、花東及中南部近山區易出現局部36度以上高溫，高雄近山區甚至有連續出現局部38度以上極端高溫發生的機率，提醒外出請注意防曬並多補充水分，慎防熱傷害。

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氣象署提醒，今日清晨及夜晚金、馬易有局部低雲或霧影響能見度，交通往返請留意航班資訊。另外由於西南風增強，明（24）日鋒面影響及東北季風增強，今日下午起至明晚上桃園至彰化縣、恆春半島及各離島局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，沿海活動請注意安全。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日環境風場為偏南風至西南風，迎風面擴散條件佳，北部污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；金門、馬祖夜晚及清晨易有局部霧或低雲影響能見度；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區及馬祖為「普通」等級。

未來天氣方面，週六清晨鋒面接近，西半部地區有零星短暫陣雨，白天起鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部氣溫下降，中部以北、東北部及東部地區有短暫陣雨或雷雨，北部、東北部及東部地區易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區亦有零星短暫陣雨。

週日鋒面移至巴士海峽及東北季風影響，中部以北、東北部及東部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；南部地區及中部山區有局部短暫陣雨或雷雨，並有較大雨勢發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨。

下週一受東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；水氣仍多，南部、東半部地區及中部山區有局部短暫陣雨，其他地區為局部短暫陣雨後多雲。

至於下週二起東北季風減弱，白天起氣溫回升。其中週二、三各地大多為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。週三午後降雨範圍擴大，北部、東北部及東部地區亦有局部短暫雷陣雨。

下週四受鋒面影響，西半部、東北部及東部地區有陣雨或雷雨，易有短延時強降雨，西半部地區並有局部大雨發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨。

下週五、六鋒面位於巴士海峽，中南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區有零星短暫陣雨。下下週日水氣仍多，南部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 26 ~ 35 26 ~ 35 28 ~ 34 25 ~ 31

氣象署也對新北以及彰化以南等10縣市發布高溫特報，其中新北、花東及中南部近山區易出現局部36度以上高溫，高雄近山區甚至有連續出現局部38度以上極端高溫發生的機率。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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