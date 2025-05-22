桃園段鐵路狀況百出 台鐵：加速汰換舊車、提升系統可靠性

103次自強號因機車動力問題，早上7點4分臨時停靠內壢站處理，近20分鐘才排除故障，精忠街路段塞車塞到動彈不得。（擷取自臉書「大內壢生活分享」）

2025/05/22 23:17

〔記者黃政嘉／桃園報導〕台灣鐵路公司103次自強號機車動力出問題，今天早上7點4分臨時停靠內壢站處理，近20分鐘才排除故障，恢復行駛。3月以來，中壢、楊梅、八德等地至少7起意外事故，造成民怨，台鐵回應，未來將加速汰換舊車、加強現有車輛維修保養，同時更新現代化裝置，提升系統可靠及安全性。

台鐵說明，車輛故障主因經查是逾40年的老舊電力機車、近30年E1000型推拉式機車及R型柴電機車的故障居多，目前台鐵新型E500電力機車，及R200柴電機車已開始投入，EMU3000型及EMU900型新式電聯車也全數到位，未來將加速汰換舊車，並加強現有車輛維修保養。

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台鐵也指出，運轉保安裝置故障態樣主要是老舊轉轍器、聯鎖裝置故障居多，除落實定期巡檢及每月工電聯檢機制，加強桿件檢查及測試，已列入電務智慧化更新工程及重置計畫逐年汰換，將號誌傳統繼電聯鎖更新為現代化電子聯鎖，提升系統可靠性及安全。

5月11日適逢母親節，民眾反映「台鐵楊梅車站轉轍器故障，卡在富岡車站1小時。」中壢火車站也人山人海，還有旅客抱怨原本要趕回家陪媽媽過節，列車大誤點來不及了。台鐵當天回應，下午5點21分起，楊梅站13AB轉轍器故障，造成南下北上列車都有延遲，經維修人員號誌查修，晚上7點12分恢復正常；3月13日，中壢車站上午11點2分也因16號轉轍器受雷擊故障，出現號誌異常狀況，經台鐵現場巡檢處置，43分鐘後恢復列車運轉。

4月14日下午，八德區永豐路平交道疑斷路器故障，適逢下班下課尖峰時段，平交道周邊道路塞爆，民怨「等到快發瘋」，台鐵緊急派員搶修，八德警分局下午2點46分獲報，派遣警力周邊疏導，故障到下午5點7分排除，但車流回堵到桃園區龍壽街、文中路，期間行經的火車也減速通行，還有網友目擊，有機車騎士想硬闖，剛好有火車經過，差點就撞上。

桃園市議員張曉昀說，台鐵畢竟站多、班次多，事故狀況頻率相對較高，這些設備應定期編列預算做檢修，若經費不夠，立法院交通委員會是否有支持相關預算？關心故障狀況？要求改善方案？此外，對於處理效率，沒有要求台鐵一定得多短時間內排除，但新聞發布應重視即時性，讓民眾第1時間能找到替代交通工具。

桃園市議員彭俊豪說，台鐵這些事故多為機件故障或平交道闖入事故，但發生頻率愈漸頻繁，台鐵應正視，除了全面體檢沿線路段設施，降低故障，也應與地方政府合作，製定周邊交通疏導的作為，如燈號管控、跑馬燈、網路公告、警力指管、交通接駁等，讓意外的影響降到最低。

母親節當天，台鐵楊梅車站轉轍器故障，中壢火車站也人山人海。（擷取自臉書「內壢大小事」）

103次自強號因機車動力問題，早上7點4分臨時停靠內壢站處理。圖為遠東路平交道早上9點已恢復正常。（記者黃政嘉攝）

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