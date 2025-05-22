台鐵暴力攻擊1天3起！車長遭甩巴掌、被狂毆 台鐵公司要告了

台鐵公司宣布全力支援同仁訴訟費並提告。（台鐵公司提供）

2025/05/22 22:30

〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵一名車長今天（22日）被旅客甩巴掌、砸手機；晚間又有車長被喝醉酒的旅客狂毆打；台鐵公司晚間宣布，全額支應受暴同仁訴訟費用，捍衛第一線同仁執勤安全和權益。

台東開往樹林的401次太魯閣號，今天清晨有一搭車男子按緊急按鈕，但男子情緒不穩，車行至花蓮光復鄉大富站附近竟動手甩列車長巴掌、拿手機砸人；今天下午台鐵湖口站出現一名酒醉旅客作勢跳軌，值班站長及站務員前往勸阻，竟遭旅客言語騷擾和肢體攻擊，站員前往醫院驗傷，旅客則遭鐵路警察帶回處理。

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另外，傍晚5時多，台鐵區間車準點抵達三義站，列車長接獲通報有喝醉酒旅客騷擾其他旅客，車長前往了解時，鬧事的酒醉旅客先推擠列車長、甚至勒住車長、朝列車長頭部及腹部狂毆打數拳，造成車長挫傷、送醫治療。

台鐵公司今天深夜宣布，旅客攻擊台鐵乘務同仁事件，台鐵公司除再次嚴正譴責暴力行為，馮輝昇總經理也在第一時間關心受傷同仁情勢，並指示職安單位持續追蹤關懷。台鐵公司將協助兩位同仁向施暴者提出告訴，法律費用由公司全額支應，以捍衛第一線同仁執勤安全與權益。

台鐵公司表示，確保第一線同仁安全執勤是公司責任，台鐵除持續研擬各項精進措施打造更加安全執勤環境，也將儘速與警政單位溝通協調，未來若再有暴力事件發生，警政單位除應儘速到場處理，也應依法以現行犯逮捕，以確保所有旅客與同仁安全。

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