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    桃園新屋頭洲里公一公園綠美化 打造生態療癒型公園

    新屋區頭洲里公一公園自然感綠美化步道示意圖。（桃市府工務局提供）

    新屋區頭洲里公一公園自然感綠美化步道示意圖。（桃市府工務局提供）

    2025/05/22 22:18

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市政府今啟動「新屋區頭洲里公一公園綠美化工程」開工動土典禮，融合在地生態環境與人文需求，預計打造成具休憩、教育與環境共生價值的生態景觀公園，第1期工程施作面積約0.16公頃，總經費約1000萬元，明年11月底竣工。

    該基地處新屋、中壢及楊梅區交界，為1990年劃設的頭洲公一公園預定地，總面積約3.01公頃，現況多屬埤塘水域，生態資源豐富，是鳥類及野生動物的重要棲地，未來空間規劃林蔭廣場，供聚會與休憩；特色植栽設計成療癒香氛步道，營造；湖畔林蔭步道設緩坡道，通行無礙；堤頂的眺景平台可遠眺埤塘全景，工程融合自然紋理與景觀規劃，保護原有水域與植栽，並導入「都市森活綠廊」，串聯區域綠帶與生態廊道，此外，北側入口廣場預留 YouBike 設站空間。

    桃園市長張善政今天主持動工典禮表示，頭洲里上這塊用地，因牽涉到民宅及土地所有權，因此先開闢0.16公頃，並設2條步道，感謝農業部農田水利署協助市府推動埤塘活化，市府將逐步完成建構，打造生態永續與身心療癒兼具的休憩環境。

    市府工務局指出，公園開發採分區階段性推進，第1期工程以活化土地、提升生態價值為目標，整體空間設計聚焦於「土地再利用」、「自然感綠美化步道」、「都市森活綠廊」、「身心舒緩場域」與「景觀賞鳥空間」等5亮點，充分整合地方休憩與生態教育功能，創造自然與人文共榮的公共空間。

    新屋區頭洲里公一公園療癒親子平台示意圖。（桃市府工務局提供）

    新屋區頭洲里公一公園療癒親子平台示意圖。（桃市府工務局提供）

    桃園市長張善政今與市府團隊、民代進行新屋區頭洲里公一公園綠美化工程動工典禮。（記者黃政嘉攝）

    桃園市長張善政今與市府團隊、民代進行新屋區頭洲里公一公園綠美化工程動工典禮。（記者黃政嘉攝）

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