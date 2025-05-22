高雄大樓住戶控地下停車場結構柱遭破壞 市府遲未開罰管委會

觀海大樓住戶控訴，地下停車場遭私自變更用途與結構設計，導致行車轉彎半徑不足，發生車禍。（住戶提供）

2025/05/22 22:10

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市苓雅區觀海大樓住戶向本報投訴，指大樓地下停車場遭管委會私自變更用途，導致結構柱遭破壞，市府卻遲未開罰管委會或勒令停用；工務局則強調，已函請管委會於30日內恢復原核准圖說，或委託建築師辦理變更使用執照，若屆期未辦理，將開罰6至30萬元。

觀海大樓住戶表示，高市工務局早在去年3月12日即發函，要求大樓管委會於14日內，查復違規變更停車格與結構柱遭削切破壞一案，並於去年4月1日派員勘查確認柱體受損，但市府迄今未依法開罰或勒令停用，引發住戶質疑行政怠惰。

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住戶指控，該案涉及地下停車場私自變更用途與結構設計，包含擅自竄改原始圖說、將汽車格改為機車格、私設車道、變更行車動線，導致行車轉彎半徑不足、淨寬不符標準，車禍頻傳，且柱體因車輛長期撞擊產生損傷，部分承重柱更遭削切成梯形，恐嚴重影響建築耐震能力。

住戶指出，管委會竟還以補土、油漆，掩蓋受損柱體，形同掩飾危害。市府雖經稽查確認事實，卻遲遲未依《建築法》第91條開罰，使社區長期暴露於災害風險之中。

住戶認為，這些違法結構變更並非單一問題，早在103年輕軌動工之前即已存在，市府當時卻未針對觀海大樓進行全面結構安全鑑定或補強，結果輕軌工程一動工即造成鄰損災害，疑與既存結構削弱有關。

目前該大樓多位住戶已開始蒐證，考慮聯合提出訴願，向監察院檢舉；促請高市府應立即依法勒令停用地下停車場，限期恢復原設計圖說，保障全體住戶的生命與財產安全。

對此，高雄市工務局建管處表示，住戶指控觀海大樓變更地下室停車格位及柱體切削，該大樓管委會說明自管理委員會接管後，均無地下室重大修繕、重劃車位及柱體切削行為。

建管處強調，本案已委請建築師評估恢復原狀的費用，工務局已於5月20日函請管委會，於30日內恢復原核准圖說，或委託開業建築師辦理變更使用執照，若屆期未辦理，將依建築法規定處以6至30萬元罰鍰。

住戶指控管委會竟以補土、油漆，掩蓋受損柱體。（住戶提供）

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