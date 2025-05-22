國際生物多樣性日 台江國家公園揭開護蟹行動序幕

台江處與中信金控員工赴城西防風林執行護蟹淨灘活動。（台江處提供）

2025/05/22 21:54

〔記者蔡文居／台南報導〕今天5月22日為國際生物多樣性日，台江國家公園管理處與中國信託金融控股股份有限公司共同締結企業ESG合作案例簽署儀式，並由內政部國家公園署長王成機與中信金控總經理高麗雪率全體同仁及員工赴城西防風林執行護蟹淨灘活動，為凶狠圓軸蟹繁殖季預備環境清理準備，揭開今年度護蟹行動序幕。

台江處謝處長偉松表示，城西防風林是台江國家公園陸蟹熱點，擁有台灣最大兇猛的狠圓軸蟹族群，6-11月是凶狠圓軸蟹的繁殖季，抱卵雌蟹從防風林棲息地出發，橫越青崙防汛道路及堤狠防降海釋。為響應國際生物多樣性日，中信金控團隊包含中國信託商業銀行、台灣人壽保險公司、中國信託綜合證券公司、中國信託證券投資信託公司等、台灣濕地保護聯盟及台江處的員工與志願者，共同清理林下的保麗龍與垃圾，讓抱卵母蟹可以順利降海釋幼，繁衍下一代。

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台江處表示，護蟹淨灘活動共約85人參加，總共清出約850公斤垃圾，在國際生物多樣性日以實際行動守護陸蟹與林下生物棲息所及生育地，並為後續企業ESG合作護蟹、濕地生物多樣性永續經營管理、環境教育等生態保育工作揭序幕。

台江處與中信金控員工執行護蟹淨灘活動，共清出850公斤的垃圾。（台江處提供）

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