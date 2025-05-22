台南海淡廠落腳青鯤鯓開工！2028年4月供水 加碼打造濕地公園

台南海水淡化廠廠址、取排水管示意圖。（南水分署提供）

2025/05/22 21:00

〔記者楊金城／台南報導〕位於台南將軍區青鯤鯓鹽田的台南海水淡化廠興建計畫，土建工程19日開工，目前進行地盤改良，預計2028年4月試運轉，未來第一期供水10萬噸。水利署南區水資源分署就漁業補償持續與南縣區漁會協商。

台南海淡廠工程統包工程去年以209億9千萬元（含15年操作維護）決標，海淡廠在工程設計通過後，今年全力推動；南區水資源分署5日在將軍區青鯤鯓舉辦台南海淡廠取排水管設施海岸利用管理說明書公聽會、環境影響評估施工前公開說明會、生態檢核設計階段說明會。

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海淡廠興建佳里受水池統包工程也在18日召開地方說明會，預計今年12月動工，興建2座1萬噸水池，還有公園及兒童遊樂場。

南水分署副分署長林玉祥今天（22日）指出，台南海淡廠全期供水規模為每日20萬噸，土建工程現正進行地盤改良，第一期預計2028年4月試運轉，2029年4月完工，第一期供水10萬噸。

林玉祥說，配合海淡廠工程，南水分署將補助約3.4億元給市府、將軍、七股區公所，進行青山漁港碼頭改善、疏浚、排水、道路改善、鹽豐橋美化。

海淡廠占地約17公頃，林玉祥指出，未來也會興建一座濕地公園，配合青鯤鯓扇形鹽田生命之樹、青山港帶動地方觀光，海淡廠也會增加青鯤鯓當地就業機會，海淡廠興建是國家重大建設，不只是汲海為泉、水源調度，也是要共創地方新榮景。

海淡廠的取水及排水管線規劃沿西南航道自青山漁港防波堤北側延伸至外海，取水口離岸約0.9公里，排水口二處分別離岸約1.5公里及2公里，預計明年布管工程施作，青鯤鯓、七股漁民憂心海水淡化後排放近海的高濃度滷水恐影響生態，減少漁獲，要求補償。

林玉祥說，對漁業權補償及回饋機制，分署將循行政院核定之工程計畫配合研議，也會依環評承諾之環境保護對策確實執行環境監測，未來營運也會設置水質及鹽度自動監測站，以減輕對地區環境之影響。

至於佳里受水池的預定地改至佳里民安里台糖新宅農場土地1.85公頃，地方擔憂施工將封閉2條聯外道路，其中1條通往佳里奇美醫院，將衝擊當地交通，建議替代道路應妥善因應。

台南海水淡化廠興建計畫，土建工程目前進行地盤改良。（記者楊金城攝）

興建台南海淡廠，將軍青山漁港碼頭改善回饋地方。（記者楊金城攝）

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